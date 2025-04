Au premier abord, la manifestation de Paris est intervenue en soutien de celle du 4 avril 2025 à Bangui en Centrafrique. Le mot d’ordre mis en évidence lors de ces deux manifestations, c’est de rejeter l’idée d’un 3e mandat à la tête de la Centrafrique. Une idée qui est aujourd’hui, largement partagée par les soutiens et la famille politique de Faustin-Archange Touadéra en Centrafrique.

Afin de défendre leurs idées, les Centrafricains de France et ceux d’une partie de l’Europe, ont rejoint ce 5 avril 2025 à la Place de la République à Paris, le BRDC qui défend la Constitution de 2016, et le retrait de celle de 2023 en Centrafrique.

C’est justement cette Constitution de 2023, qui offrirait à Faustin-Archange Touadéra la possibilité de se représenter pour un 3e mandat. Pour ces manifestants, ce 3e mandat est totalement contraire aux principes démocratiques. Et pour preuve, lors de cette manifestation de Paris, une banderole est déployée et sur laquelle on peut lire, « non au 3e mandat…Restaurons la démocratie ».

La manifestation de Paris, est marquée par de diverses interventions des anonymes, des politiques et quelques membres des organisations de la société civile. Le Parti URCA, représenté pas Fred Edgar Gassia par exemple, rappelle que la manifestation revêt aussi, un caractère social, en solidarité explique-t-il, « avec les Centrafricains qui font face à une carence en eau potable, en électricité et dont, les enfants ne sont pas scolarisés convenablement » en Centrafrique. Selon lui, « la souffrance du peuple est aussi ressentie au sein de la communauté Centrafricaine à l’étranger ».

Le moment est donc venu, explique-t-il, « de mettre fin au régime de Faustin-Archange Touadéra et ses alliés » en Centrafrique.

Au moment où cette manifestation se tenait à Paris ce 5 avril 2025, une autre manifestation suivie d’une marche pacifique est organisée dans la ville de Dekoa, à 255 km de la ville de Bangui. A Dekoa en revanche, la population réclame la candidature de Faustin-Archange Touadéra pour un 3e mandat. L’intéressé qui reste peu bavard sur le sujet, n’a pas encore annoncé officiellement s’il sera candidat ou non à sa propre succession.