L’Aéroport international d’Abidjan a mis à l’honneur ses passagers lors de la 7ème édition de la « Journée du voyageur ». Sous le thème « Aéroport de Babi, c’est doux deh », l’événement a été marqué par un riche programme culturel, mettant en valeur la diversité de la Côte d’Ivoire.

Rythmes et couleurs d’Afrique à l’aéroport d’Abidjan

Dans une ambiance festive, les employés de l’aéroport et les voyageurs ont célébré ensemble. Au programme : défilé de tenues traditionnelles, concours, prestations de masques et mascottes, et une animation musicale riche en couleurs. Les passagers ont également bénéficié de cadeaux, de bons et de promotions spéciales.

« Le passager est le roi. Sans lui, il n’y a pas d’aéroport », a rappelé Aka Manouan, directeur général d’AERIA. Il a souligné les efforts continus pour améliorer le confort des voyageurs, notamment grâce à la climatisation et au Wi-Fi gratuit.

Cette journée a également été l’occasion d’annoncer les avancées des travaux d’extension de l’aéroport. L’objectif est clair : faire d’Abidjan un hub aéroportuaire majeur en Afrique.

« La période de la Covid nous l’a rappelé. Sans avions, ni passagers, tout s’arrête », a déclaré M. Aka. « Aujourd’hui, célébrer les voyageurs est une excellente initiative. »

Le général Abdoulaye Coulibaly, président du conseil général d’AERIA, a salué l’engagement de tous les acteurs de la plateforme aéroportuaire. Il a souligné que cet événement contribue à renforcer les liens entre l’aéroport et ses usagers.

Cette 7ème édition de la « Journée du voyageur » restera dans les mémoires. Elle témoigne de la volonté de l’Aéroport international d’Abidjan de placer le passager au cœur de ses préoccupations.

Le succès de cette journée est une preuve supplémentaire de l’attachement des Ivoiriens à leur aéroport. Les voyageurs ont apprécié l’ambiance chaleureuse et les nombreuses animations proposées.