En Côte d’Ivoire, la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) de Man a mis fin à la cavale d’un individu recherché pour son implication dans un braquage manqué survenu à Douelle le 21 novembre dernier. Après un mois de traque intense, les forces de l’ordre ont interpellé O.H., un Burkinabé de 23 ans, dans le village de Zélé.

Un bandit recherché arrêté après un mois de cavale retrouvé en Côte d’Ivoire

Lors de ce braquage, deux individus armés et masqués avaient tenté de s’emparer de l’argent d’un opérateur économique mauritanien et d’une gérante de point Mobile Money. Un échange de tirs avait alors éclaté, se soldant par la mort d’un des braqueurs et la fuite de son complice.

Les enquêteurs de la BRI, déterminés à mettre la main sur le fugitif, ont mené une enquête minutieuse dans tous les coins de la Côte d’Ivoire. Grâce à leur professionnalisme et à leur persévérance, ils ont finalement réussi à localiser O.H. dans son repaire. L’arrestation s’est déroulée sans incident.

Cette opération est un nouveau succès pour la BRI de Man, qui démontre une fois de plus son efficacité dans la lutte contre la criminalité en Côte d’Ivoire. L’interpellation de O.H. permet d’éclaircir les circonstances de ce braquage et d’éventuellement démanteler un réseau criminel plus étendu.

Le mis en cause sera présenté devant la justice pour répondre de ses actes. Avec cette arrestation, les populations des ces locales de Côte d’Ivoire, peuvent se rassurer fortement impactées par ce type d’événement.