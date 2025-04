Le Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI) a exprimé de vives inquiétudes quant à la fiabilité de la liste électorale ivoirienne. Justin Katinan Koné, président du Conseil stratégique et politique (CSP) du parti, a révélé des irrégularités majeures. Il demande la dissolution de la Commission électorale indépendante (CEI).

Liste électorale : « Faiblesses Énormes »

Justin Katinan Koné a dénoncé publiquement les anomalies constatées sur la liste électorale. Il affirme que plus de six millions de personnes, soit 69% des inscrits, ne remplissent pas les conditions légales. « Nous dénombrons plus de six millions de personnes qui ne méritent pas d’être présentes sur la liste électorale », a-t-il déclaré. Il a cité des exemples choquants, comme des électeurs sans filiation ou des enfants plus âgés que leurs parents. Le président du CSP du PPA-CI a qualifié la CEI d’addicte à la négation des évidences.

Koné a insisté sur la nécessité de dissoudre la CEI pour garantir des élections justes et transparentes en Côte d’Ivoire . Selon lui, cette institution est une quasi-délégation du RHDP. Il propose de la remplacer par une structure moins militante afin de préserver la paix sociale. « Nous demandons la dissolution de la CEI pour préserver la paix sociale et la remplacer par une structure moins militante », a-t-il affirmé.

Candidature de Laurent Gbagbo : « Non Négociable »

La situation de Laurent Gbagbo, radié de la liste électorale, reste une préoccupation majeure pour le PPA-CI. Justin Katinan Koné a réaffirmé que la candidature de l’ancien président à la présidentielle d’octobre prochain est non négociable. « Sur la question de la candidature de Gbagbo, nous sommes prêts à tous les combats. C’est une question intransigeante. Pour nous, elle est non négociable », a-t-il souligné. Il a ajouté qu’ils ne peuvent accepter que leur chef soit le souffre-douleur du président Ouattara.

Koné a appelé le président Alassane Ouattara à assumer ses responsabilités pour des élections pacifiques. « Nous avons le regard tourné vers le président Ouattara. La Côte d’Ivoire doit cesser de souffrir des élections. C’est sa responsabilité », a-t-il conclu.

La CEI a ouvert le contentieux de la liste électorale, qui se terminera le 5 avril. Trois types de contentieux sont possibles : l’inscription des personnes omises, la correction d’erreurs matérielles et la radiation des électeurs indûment inscrits.