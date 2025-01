Les deux-roues, un fléau pour la sécurité routière à Abidjan ? C’est ce que semble penser le gouvernement ivoirien qui a décidé d’interdire leur circulation sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, l’une des artères les plus fréquentées de la capitale économique. Une mesure qui ne fait pas l’unanimité auprès des livreurs et des messagers, mais qui s’impose selon les autorités, face à la recrudescence des accidents.

Le boulevard Félix Houphouët-Boigny, véritable nid à accidents à Abidjan

Les chiffres sont alarmants. Selon Oumar Sako, Directeur général du Transport terrestre et de la circulation (DGTTC) d’Abidjan, les deux et trois-roues seraient impliqués dans près de la moitié des accidents survenus entre 2023 et 2024. Un constat qui a poussé le gouvernement à prendre des mesures drastiques. « Le boulevard Félix Houphouët-Boigny constitue une zone accidentogène pour les deux et trois-roues. Pour preuve, dans la seule nuit du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025, c’est dix accidents impliquant les deux à trois roues qui ont été enregistrés sur ce boulevard », a-t-il souligné.

Face à cette situation, le gouvernement a décidé de durcir le ton. Désormais, les employeurs des livreurs et des coursiers seront tenus responsables en cas d’accident. « Il est inadmissible d’embaucher des personnes qui n’ont pas le permis de conduire, ou qui ne bénéficient d’aucune protection notamment le port du casque, ou encore qui n’ont aucune notion du code de la route », a martelé Oumar Sako.

Cette décision, bien que nécessaire selon les autorités, ne fait pas l’unanimité auprès des acteurs du secteur de la livraison et de la messagerie. Ces derniers, réunis le 14 janvier 2025, ont plaidé pour la construction de pistes cyclables afin d’améliorer leurs conditions de travail.

« Nous avons besoin d’infrastructures adaptées pour exercer notre métier en toute sécurité », a déclaré un représentant des livreurs. Malgré les critiques, le gouvernement maintient sa position et assure que cette mesure entrera en vigueur avant la fin du premier trimestre 2025.

Cette décision soulève de nombreuses questions. Comment les livreurs vont-ils faire pour assurer leurs livraisons ? Quelles alternatives seront proposées ? Autant de questions auxquelles il faudra trouver des réponses rapidement. En attendant, une chose est sûre, la circulation des deux-roues sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny est désormais interdite à Abidjan