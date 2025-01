La Banque africaine de développement (BAD) et le Trésor américain des États-Unis d’Amérique ont signé un accord de partenariat stratégique. Ce partenariat vise à développer une plateforme en ligne dédiée aux données de notation des crédits. Cette plateforme contribuera à améliorer l’accès aux données financières en Afrique.

BAD et États-Unis : un partenariat pour la transparence des évaluations de crédits en Afrique

Dans le but de renforcer les liens économiques entre les États-Unis et l’Afrique, ainsi que de faciliter l’accès aux données financières, la Banque africaine de développement (BAD) et les États-Unis d’Amérique ont établi un partenariat stratégique. Ce partenariat vise à développer une plateforme en ligne consacrée aux données de notation des crédits. L’objectif est de combler l’écart entre le risque d’investissement perçu et le risque réel en Afrique, qui freine souvent les flux de capitaux vers le continent.

Cette initiative est soutenue par un groupe américain comprenant notamment Prosper Africa et Head Global Partners. Pour British A. Robinson, coordinateur de Prosper Africa, la mise en œuvre de cette plateforme ouvrira de nombreuses opportunités d’investissement en Afrique.

« En promouvant la transparence et la précision des données, nous pouvons débloquer de nouvelles opportunités d’investissement et stimuler la croissance économique à travers l’Afrique », a-t-il déclaré.

La création de cette plateforme apportera une solution à un problème crucial sur le plan des investissements financiers en Afrique. En effet, le continent est confronté à un manque de données fiables et accessibles, ce qui constitue un obstacle pour les investisseurs dans leur évaluation de l’économie africaine. Grâce à cette plateforme, ils pourront analyser les données, évaluer l’économie du continent et investir davantage.