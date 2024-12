Dans la matinée de ce jeudi 26 décembre 2024, on apprenait l’accident de circulation de l’artiste ivoirien, Abomé Léléfant. Les images de la voiture cabossée, renversée en pleine broussaille, ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Et si des heures après l’artiste a rassuré quant à son état, des questions se posent concernant son concert ce vendredi.

Abomé Léléfant rassure après un accident de voiture avant son show à Abidjan

Selon un proche qui s’est confié à Abidjanshow.com peu après la diffusion des images, Abomé Léléfant revenait d’une répétition en prélude à son concert live prévu ce vendredi 27 décembre lorsqu’il a été impliqué dans cet accident. « C’était autour de 2 heures du matin », a-t-il précisé, tout en rassurant que l’artiste se porte bien après avoir passé des examens radiologiques. Dans une vidéo publiée peu après l’incident, l’artiste affirme qu’il honorera son rendez-vous avec ses fans « quoi qu’il arrive ». Cependant, certaines zones d’ombre subsistent, notamment sur le nombre d’occupants du véhicule et leur état de santé après l’accident. Le manager a avoué ne pas avoir plus de détails : « Je n’étais pas avec lui quand ça s’est passé. » Le lieu exact de l’accident, les circonstances et la présence du véhicule dans les broussailles, bien que l’on soit supposé être en pleine ville, restent également flous.

Un contexte tendu autour de l’artiste

Cet incident intervient dans un contexte où Abomé Léléfant fait face à des critiques virulentes. Quelques jours auparavant, il était au cœur d’une polémique liée à sa chanson « Viviane », sur fond de rivalité artistique entre artistes ivoiriens et camerounais. L’artiste avait publiquement affiché son soutien à Maahlox en partageant une vidéo d’un remix réalisé par des chanteurs camerounais, où il apparaissait en tête de file. Ce geste a été perçu par une partie du public ivoirien comme un manque de patriotisme, suscitant une vague de mécontentement sur les réseaux sociaux. Des internautes, sous le coup de la colère, n’avaient pas hésité à critiquer violemment Abomé Léléfant, allant jusqu’à souhaiter un échec pour son concert à venir.