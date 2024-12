Tout au long de l’année, l’équipe d’AFRIQUE SUR 7 a suivi de près les actions et les prises de position des personnalités ivoiriennes qui ont marqué l’actualité. Ce classement a été établi à partir d’une enquête minutieuse auprès de l’opinion publique, tenant compte de critères tels que l’influence politique et l’impact.

Côte d’Ivoire : voici les 10 personnalités qui ont fait l’actualité en 2024

1- Tidjane Thiam

Tidjane Thiam se hisse à la première place. Élu à une majorité écrasante à la tête du PDCI-RDA, il a incarné une figure clé de la politique ivoirienne en 2024. Ses interventions mesurées et stratégiques ont pesé dans des débats cruciaux, comme le bras de fer entre le gouvernement et les producteurs de cacao, exigeant une augmentation des prix. Son leadership et son influence en font l’une des figures incontournables de l’année.

Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA

2- Ibrahim Cissé Bacongo

Surnommé « l’homme des déguerpissements« , le ministre Cissé Bacongo s’est illustré par sa détermination à libérer des espaces publics illégalement occupés, malgré des controverses et des critiques. Les opérations ont permis de poser les bases de futurs aménagements urbains, mais elles ont également suscité de vives tensions sociales, marquant durablement son passage au devant de la scène publique.

Ibrahim Cissé Bacongo, ministre gouverneur du district d’Abidjan

3- Laurent Gbagbo

L’ancien président Laurent Gbagbo a animé l’année politique en annonçant probablement sa candidature à l’élection présidentielle de 2025. À travers des discours incisifs et des mobilisations politiques, il s’est engagé dans un combat pour sa réintégration sur la liste électorale , consolidant son influence auprès de ses partisans.

Laurent Gbagbo, président du PPA-CI

4- Charles Blé Goudé

Président du COJEP, Charles Blé Goudé a maintenu une présence médiatique constante, entre réunions et déclarations publiques. Il continue de rassembler autour de son projet politique, se positionnant comme un acteur incontournable en vue des prochaines échéances électorales.

Charles Blé Goudé, président du COJEP

5- Simone Gbagbo

Après son divorce médiatisé avec Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo a redoublé d’efforts pour renforcer son mouvement, le MGC. Elle a officiellement annoncé sa candidature pour 2025, prônant une vision audacieuse pour la Côte d’Ivoire et se positionnant comme un adversaire redoutable dans la sphère politique.

Simone Gbagbo, présidente MGC

6- Tiémoko Antoine Assalé

Juriste, journaliste et maire de Tiassalé, Tiémoko Antoine Assalé s’est distingué par ses actions en faveur de la justice sociale. Son engagement contre la hausse des prix des services de téléphonie mobile a consolidé sa popularité. En 2024, il a structuré son action politique en lançant le mouvement « ADCI », affirmant son ambition de jouer un rôle clé dans l’avenir du pays.

Tiémoko Antoine Assalé, maire de Tiassalé

7- Jean Bonin Kouadio

Ancien membre du FPI, Jean Bonin Kouadio s’est fait un nom dans la société civile grâce à son association FIER. Il est intervenu pour résoudre de nombreux conflits impliquant des citoyens et l’administration publique, renforçant sa réputation de porte-parole des sans-voix.

Jean Bonin Kouassi, président de l’association FIER

8- Robert Beugré Mambé

Nommé Premier ministre en 2023, Robert Beugré Mambé a consolidé sa position en gérant des projets d’envergure, comme l’organisation réussie de la CAN 2023. En 2024, il a poursuivi ses efforts pour stabiliser l’économie et promouvoir l’image de la Côte d’Ivoire à l’international.

Robert Beugré Mambé, Premier ministre

9- Jean-Louis Billon

Entrepreneur influent, Jean-Louis Billon s’est démarqué sur le plan politique en annonçant sa candidature à la présidentielle de 2025. Cette décision, en désaccord avec son parti, le PDCI-RDA, a provoqué un bras de fer avec Tidjane Thiam, sera Billon au centre de débats intenses.

Jean-Louis Billon

10- Guillaume Soro

Exilé depuis plusieurs années, Guillaume Soro est resté actif à travers ses déclarations sur l’actualité ivoirienne. Désormais installé dans un pays membre de l’Alliance des États du Sahel (AES), il a amorcé des démarches pour un éventuel retour en Côte d’Ivoire, tout en continuant de peser sur le débat public.