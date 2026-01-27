AES : le Mali dément le lancement imminent d’une monnaie unique

La création d’une monnaie unique pour l’AES est une idée à ne pas écarter. Mais à l’heure actuelle, le projet a-t-il connu des avancées pour aboutir à une lancement imminent ? Dans un communiqué produit ce mardi en démenti aux rumeurs qui circulent, le Ministère malien de l’économie a indiqué qu’aucune annonce officielle faisant état d’un lancement imminent de ladite monnaie n’a a été faite.

AES : pas de lancement imminent d’une monnaie unique

Le Ministère de l’Économie et des Finances du Mali dément les informations concernant le lancement imminent d’une monnaie unique au sein de l’AES. « Aucune annonce officielle n’a été faite par le Ministère de l’économie annonçant la mise en circulation prochaine d’une monnaie commune ou la finalisation d’un calendrier opérationnel en ce sens », indique le communiqué du ministère.

Le ministère précise que les décisions concernant l’Alliance des États du Sahel (AES) sont prises dans des cadres institutionnels bien définis. De même, toute communication sur des sujets liés au fonctionnement de la Confédération est faite via des canaux dédiés.

Les rumeurs sur la mise en circulation d’une monnaie unique de l’AES interviennent dans un contexte bien connu. Les trois pays membres de l’Alliance, dès leur retrait de la CEDEAO, ont annoncé plusieurs mesures souverainistes. C’est ainsi que l’idée de la création d’une monnaie unique et d’un passeport AES à été agitée. Si le projet du passeport a finalement abouti, ce n’est pas encore le cas de la monnaie unique qui relève d’un sujet plus complexe.

Ce n’est pas la première fois qu’un projet de monnaie unique est évoqué dans la sous-region. La CEDEAO l’a annoncé depuis des années, mais à date, il n’est pas concrétisé. Les experts continuent de travailler sur le sujet et l’échéance ne cesse d’être reportée.