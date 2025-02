Avec l’AfCRA (Agence africaine de notation de crédit), l’Afrique veut amorcer une nouvelle dynamique vers l’intégration financière et la croissance à l’échelle continentale. À cet effet, la mise en service de cette institution, qui pour l’instant est à un stade embryonnaire, sera au centre des débats lors du 38e sommet de l’Union africaine prévu le 14 février 2025. D’après l’UA (Union africaine), cette agence de notation représente une étape décisive dans l’affirmation de la position de l’Afrique en matière de gouvernance financière mondiale.

AfCRA, que retenir ?

AfCRA est une initiative continentale. Comme toutes les agences de notation, elle évaluera la solvabilité financière des entreprises, des gouvernements et d’autres entités, offrant ainsi des indications précieuses et crédibles aux investisseurs. Sa particularité réside dans le fait qu’elle sera conçue pour les pays africains et dirigée par des Africains.

Son objectif principal est d’améliorer la transparence, de réduire la dépendance vis-à-vis des trois agences internationales de notation de crédit (Fitch, Moody’s et Standard & Poor’s) et de répondre aux besoins spécifiques des pays, des institutions et des contextes africains, tout en favorisant une représentation plus juste de leur solvabilité.

Pourquoi l’AfCRA ?

La création de l’AfCRA par l’Union africaine vise à répondre aux préoccupations concernant les préjugés, les inexactitudes et les coûts élevés perçus des agences internationales de notation de crédit dans l’évaluation des pays africains. Elle offre au continent l’opportunité de se doter d’un système de notation de crédit qui reflète les réalités socio-économiques uniques de l’Afrique et assure une représentation plus équitable de sa solvabilité.

Un cadre institutionnel solide pour garantir la transparence

Selon l’Union africaine, l’AfCRA sera régie par un cadre institutionnel robuste, accompagné de politiques strictes pour prévenir les conflits d’intérêts. Elle adoptera des méthodologies transparentes conformes aux meilleures pratiques internationales. Des mécanismes de surveillance et des partenariats avec des institutions de renom sont également prévus pour garantir une meilleure représentation de la solvabilité africaine.

Avantages de l’AfCRA pour les entreprises et pays africains

Une fois mise en place, l’AfCRA réduira le coût des notations de crédit pour les pays et les entreprises africains, améliorant ainsi leur accès aux marchés financiers et garantissant une représentation plus équitable de leur solvabilité. Elle fournira également une plateforme de promotion des projets et des investissements africains, ce qui stimulera la croissance économique et renforcera la stabilité financière régionale.