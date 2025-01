Nama Bouaké a listé ses conditions pour retirer sa plainte contre Chao Mao, manager de DJ Congélateur.

Chao Mao en garde à vue après une plainte pour diffamation dans l’affaire DJ Congélateur

Selon ce que rapporte Abidjanshow, suite à une plainte déposée par le producteur et promoteur de spectacles Nama Bouaké, le manager de DJ Congélateur, Chao Mao, a été interpellé et placé en garde à vue. L’information a fait le tour des médias dès ce lundi 20 janvier 2025. L’entrepreneur culturel reproche à Chao Mao d’avoir tenu des propos diffamatoires sur le plateau de l’émission Showbuzz diffusée sur NCI. L’affaire a provoqué de nombreuses réactions, et certains se sont apitoyés sur le sort des deux concernés, notamment après un message émouvant de DJ Congélateur.

Face à la controverse, des voix s’élèvent pour demander la clémence du plaignant, Nama Bouaké. Ce dernier se dit prêt à retirer sa plainte, mais sous certaines conditions. Il exige tout d’abord des excuses publiques de la chaîne NCI qui a diffusé les propos incriminés. Ensuite, il demande des excuses publiques et un démenti écrit de la part du manager Chao Mao et de l’artiste DJ Congélateur, à publier dans les plus brefs délais. Nama Bouaké n’a pas précisé le délai imparti pour ces actions, mais il laisse le temps nécessaire pour que les parties concernées se conforment à ses exigences. « Si ces conditions sont satisfaites, nous envisagerons de retirer notre plainte, et M. Chao Mao pourra être libéré de sa garde à vue », a-t-il déclaré.

Le promoteur a également tenu à avertir qu’il n’hésitera pas à engager des poursuites judiciaires en cas de récidive. Il met en garde contre toute tentative de publication d’« informations fausses, diffamatoires ou calomnieuses » visant sa structure. « De telles actions, qu’elles soient commises sur les réseaux sociaux, dans les médias ou par tout autre moyen, feront l’objet de poursuites systématiques », a-t-il conclu.