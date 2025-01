La rivalite entre Camerounais et Ivoiriens fait une fois encore agiter les réseaux sociaux. Princesse Issie, Miss Cameroun 2023 est accusée d’imiter le look d’un certain artiste ivoirien, Suspect 95.

Princesse Issie critiquée pour son look : les fans de Suspect 95 réclament des « droits d’auteur »

Après l’épisode du remix de Viviane par Debordo Leekunfa, qui a suscité de vives réactions, c’est désormais un autre artiste ivoirien qui se retrouve au cœur des débats entre Ivoirients et Camerounais. Le sujet qui fait polémique : la nouvelle coupe de cheveux adoptée par Miss Cameroun 2023, Princesse Issie. Son look rappelle étrangement celui du rappeur ivoirien Suspect 95. Elle a partagé des clichés sur sa page Facebook ces dernières heures avec un message.

Dans les commentaires sur les réseaux sociaux, certains internautes ivoiriens ont ironisé en demandant à la reine de beauté de « payer des droits d’auteur », affirmant que cette coupe est emblématique de Suspect 95. L’affaire a rapidement pris de l’ampleur, provoquant des débats houleux entre fans ivoiriens et camerounais. Du côté des Camerounais, beaucoup ne comprennent pas pourquoi cette similitude provoque tant de remous. Toutefois, le principal intéressé, Suspect 95, n’a pas encore commenté cette polémique.

Le rappeur de son côté serait bien évidemment concentré sur son prochain grand événement : son concert prévu le 1er mars à la Cigale de Paris.