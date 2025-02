L’indice de perception de la corruption 2024 révèle une stagnation des efforts mondiaux pour réduire la corruption. De nombreux pays en Afrique figurent parmi les plus corrompus, avec des conséquences désastreuses pour leurs populations et leurs économies.

Corruption en Afrique : un classement alarmant

Transparency International a publié son indice annuel de perception de la corruption, révélant que 47 pays ont atteint leur pire score en plus de dix ans. L’Afrique subsaharienne affiche le score moyen le plus bas de toutes les régions, soit 33. Dix pays africains se distinguent par leur niveau de corruption élevé : le Soudan du Sud, la Somalie, la Libye, l’Érythrée, la Guinée équatoriale, le Soudan, le Burundi, la République démocratique du Congo, le Zimbabwe et la Guinée-Bissau.

Les conséquences de la corruption en Afrique

La corruption engendre de graves problèmes pour les pays africains. Elle mine la confiance dans les institutions, détourne les ressources publiques, freine le développement économique et aggrave les inégalités. De plus, elle constitue un obstacle majeur dans la lutte contre le changement climatique, car elle favorise le détournement des fonds destinés à cet effet.

Des efforts insuffisants

Malgré les nombreux discours et initiatives de lutte contre la corruption, les efforts déployés jusqu’à présent se révèlent insuffisants. Transparency International souligne que les niveaux de corruption dans le monde restent alarmants et que les efforts pour les réduire s’essoufflent. L’organisation appelle à une action urgente et concertée pour renforcer la transparence, promouvoir la responsabilité et mettre fin à l’impunité.

La transparence est un élément essentiel dans la lutte contre la corruption. Il est impératif de renforcer les mécanismes de contrôle et de surveillance, de garantir l’accès à l’information et de protéger les lanceurs d’alerte. Par ailleurs, il est crucial de promouvoir une culture de transparence et de responsabilité au sein des institutions publiques et privées.

La lutte contre la corruption en Afrique est un défi complexe qui nécessite une approche globale et multidimensionnelle. Elle implique la participation de tous les acteurs de la société, y compris les gouvernements, les organisations de la société civile, le secteur privé et les citoyens. Ensemble, il est possible de construire un avenir où la corruption ne sera plus un obstacle au développement et au bien-être des populations africaines.

« Les niveaux de corruption dans le monde restent alarmants et les efforts pour les réduire s’essoufflent », a déclaré Transparency International dans son enquête 2024.

Voici la liste des 10 pays africains les plus corrompus en 2024 :