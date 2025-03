En Afrique, les États-Unis ne sont pas les seuls à apporter de l’aide. La Chine, l’une des puissances mondiales, soutient également les pays africains dans divers domaines. Entre 2013 et 2023, les données indiquent qu’une somme colossale a été injectée par la Chine en Afrique subsaharienne.

Les pays qui bénéficient le plus de l’aide chinoise en Afrique

En Afrique, la Chine tente depuis plusieurs années de se positionner stratégiquement. Ces dernières années, avec le recul de l’influence de la France et des États-Unis dans le Sahel, elle intensifie ses opérations de charme.

Depuis longtemps, la Chine marque sa présence en investissant dans les infrastructures, les prêts concessionnels et l’aide au développement. Cette présence notable, sur la période de 2013 à 2023, a principalement profité au Ghana, au Zimbabwe, à la Tanzanie et au Soudan du Sud. Le top 10 est complété par la Zambie, l’Éthiopie, le Mozambique, le Niger, le Cap-Vert et la Namibie.

Entre 2013 et 2023, le Ghana a été le premier bénéficiaire de l’aide chinoise en Afrique avec 311 millions de dollars, suivi du Zimbabwe (308 millions) et de la Tanzanie (302 millions). Le Soudan du Sud (275 millions) et la Zambie (242 millions) complètent le top 5.

D’autres pays ont également reçu un soutien important, notamment l’Éthiopie (236 millions), le Mozambique (222 millions), le Niger (217 millions), le Cap-Vert (213 millions) et la Namibie (195 millions).

Rang Pays Montant 1er Ghana 311 millions de dollars 2e Zimbabwe 308 millions de dollars 3e Tanzanie 302 millions de dollars 4e Soudan du Sud 275 millions de dollars 5e Zambie 242 millions de dollars 6e Ethiopie 236 millions de dollars 7e Mozambique 222 millions de dollars 8e Niger 217 millions de dollars 9e Cap Vert 213 millions de dollars 10e Namibie 195 millions de dollars

Entre 2003 et 2015, l’aide chinoise est passée de 631 millions à 3,14 milliards de dollars. En 2016, elle a chuté à 2,37 milliards en raison d’un ajustement du plan d’aide à l’Afrique, avant de remonter à 3,01 milliards en 2023. Entre 2013 et 2018, l’Afrique a reçu 45 % de l’aide étrangère chinoise.

L’aide chinoise n’est pas soumise à des conditions sur la gouvernance et la démocratie. Elle repose sur des accords économiques et des échanges ressources-infrastructures. La Chine s’éloigne d’ailleurs de toutes les situations conflictuelles internes de ses pays partenaires.