Investissements en Afrique : les pays les moins risqués en 2025 (H&P)

Quels sont les pays africains qui présentent moins de risques pour les investissements en 2025 ? Le rapport Global Investment Risk and Resilience Index de Henley & Partners identifie ces différents pays qui, à travers le monde, offrent un environnement des affaires sain et optimisé aux investisseurs. Le Global Investment Risk and Resilience Index mesure l’exposition des pays aux risques géopolitiques, économiques et climatiques. L’indice analyse également la capacité des pays à faire face aux risques.

Classement des 10 premiers pays africains moins risqués pour les investissements en 2025

Le trio de tête est composé de l’île Maurice, de la Tanzanie et du Botswana. Ces trois pays ont obtenu respectivement 62,20/100 ; 62/100 et 61,92/100, un score total de l’indice mondial des risques et de la résilience des investissements (sur 100).

Pays Rang Score (sur 100) Ile Maurice 1er 62,20 Tanzanie 2e 62 Botswana 3e 61,92 Seychelles 4e 58,62 Ouganda 5e 57,45 Cap-Vert 6e 57,26 Namibie 7e 56,35 Afrique du Sud 8e 55,51 Maroc 9e 55,42 Rwanda 10e 54,98 Source : Global Investment Risk and Resilience Index 2025

Dans le classement global des pays africains, la Côte d’Ivoire et le Bénin s’illustrent dans le top 20. Abidjan se classe 13e sur la liste des pays moins risqués pour les investissements avec un score global de 52,82. Quant au Bénin, il est à la 18e position avec un score de 51,38. En matière de résistance aux risques, le Bénin a réuni une note de 40,73 sur 100. Pendant ce temps, la Côte d’Ivoire affiche 42,01 sur ce pilier.

La méthodologie derrière l’indice mondial des risques et de la résilience des investissements

L’Indice mondial des risques et de la résilience des investissements, créé par AlphaGeo et Henley & Partners, aide à évaluer la capacité des pays à faire face aux crises et à s’y adapter afin de sécuriser les investissements.

Il repose sur près de 3 000 données et analyse deux aspects clés : le niveau de risque et le niveau de résilience. Au total, 13 indicateurs sont utilisés pour mesurer la fiabilité de chaque pays comme destination d’investissement.

L’indice combine ces deux dimensions pour montrer à la fois les pays les plus exposés aux risques et ceux qui, grâce à leur résilience, restent attractifs pour les investisseurs. Il sert ainsi d’outil d’aide à la décision pour les investisseurs et de référence pour les gouvernements souhaitant renforcer leur attractivité économique.