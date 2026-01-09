FMI : les pays africains les plus endettés

Le FMI a actualisé son tableau portant sur l’évolution totale des crédits en cours en ce début de la nouvelle année 2026. Les données contenues dans le tableau permettent de déterminer le top 10 des pays africains qui affichent les dettes les plus élevées début janvier 2026.

Les 10 pays africains les plus endettés auprès du FMI début janvier 2026

Comme pendant les derniers mois de l’année 2025, l’Égypte affiche la plus grosse dette auprès du FMI début 2026. Selon les données communiquées par l’institution financière, l’Égypte a actuellement un crédit évalué à plus de 6 milliards de DTS. Au 31 décembre 2025, le pays affichait le même montant. Il s’agit précisément de 6 202 085 022 DTS.

La Côte d’Ivoire vient après l’Egypte et affiche une dette de 3 625 118 776 DTS. Le FMI projette la dette publique de la Côte d’Ivoire à 58,1 % du PIB en 2025. Ce niveau d’endettement maintient le pays dans la catégorie de risque « modéré ».

La suite du top 10 est composée, dans l’ordre, du Kenya, du Ghana, de l’Angola, de la RDC, de l’Éthiopie, de la Tanzanie, du Cameroun et de la Zambie. C’est dire que les données n’ont pas profondément changé depuis novembre 2025. En novembre 2025, ces pays affichaient pratiquement les mêmes chiffres dans ce même ordre de classement. La plupart des pays, selon les données du FMI, n’ont procédé à aucun remboursement récent pouvant occasionner la baisse de leurs dettes respectives.