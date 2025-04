L’Afrique a longtemps été sous l’emprise des grandes nations ou puissances économiques du monde. Malgré l’indépendance de plusieurs pays africains, une nette autonomie est loin d’être acquise. À cet effet, les grandes puissances économiques mondiales, rassemblées en majeure partie dans le G20, continuent d’exercer une grande influence en Afrique. Que retenir alors du top 5 de ces nations ?

La Chine, le pays le plus représenté en Afrique

En Afrique, plusieurs nations disposent de ressources minières ainsi que d’autres richesses. Cependant, l’exploitation reste un défi majeur pour ces dernières, qui manquent visiblement de compétences et/ou de matériel nécessaire pour cela. Outre la recherche et l’exploitation des richesses, d’autres nations ont besoin de partenariats dans plusieurs domaines, notamment la construction d’infrastructures.

Dans cette optique, la Chine apparaît comme le premier pays du G20 le plus représenté sur le continent africain. Les Chinois sont réputés pour être des experts dans le BTP et l’industrialisation, avec une puissance militaire assez considérable. Outre cela, ils font partie des nations non africaines qui s’approvisionnent en matières premières sur le continent noir. Ainsi, depuis plus de deux décennies, le pays le plus peuplé du monde a inondé le marché africain dans plusieurs domaines.

Selon les statistiques, la Chine a le monopole dans 27 pays d’Afrique. Elle devance la France, qui a perdu trois pays au profit de la concurrence. De 18 républiques, le pays dirigé par Emmanuel Macron en compte désormais 15. L’Inde grimpe dans le classement avec 4 pays où elle est représentée. Les Pays-Bas et l’Allemagne complètent la liste avec 2 nations amies, selon un rapport de l’Institute for Economics & Peace (IEP), intitulé Geopolitical Influence & Peace Report.

Top 5 des pays du G20 les plus présents

1. Chine : 27 (+3)

2. France : 15 (-3)

3. Inde : 4 (+2)

4. Pays-Bas : 2 (+1)

5. Allemagne : 2 (0)

Bref aperçu du G20

Le G20 est un regroupement de 20 nations possédant les économies les plus développées au monde. Créé en 1999 à la suite de crises financières mondiales répétées, cette association vise à consolider les relations entre puissances et à s’associer pour éviter une nouvelle crise. Récemment, ce forum de 20 pays a intégré l’Union africaine, portant le nombre de membres à 21. Cependant, le nom G20 n’a pas changé.