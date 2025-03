Air Sénégal a réussi à décrocher un nouveau contrat d’une valeur de 13 milliards FCFA. Grâce à cet accord, la compagnie assurera le transport de tous les pèlerins sénégalais se rendant au lieu saint de l’Islam, la Mecque. Ce contrat a été obtenu grâce à l’expertise du nouveau directeur général, Tidiane N’Diaye, à la tête d’Air Sénégal.

Air Sénégal, transporteur officiel des pèlerins sénégalais

Air Sénégal se chargera du transport des 12 860 pèlerins pour la Mecque cette année. La compagnie a conclu un partenariat avec la compagnie aérienne saoudienne Flynas. Selon l’accord signé entre les deux parties et dans le respect des engagements entre l’Arabie Saoudite et le Sénégal, 50 % du quota de pèlerins sera transporté par des avions affrétés par Flynas, tandis que les 50 % restants seront pris en charge par la compagnie, qui affrétera également des appareils.

L’obtention de ce contrat important n’est pas le fruit du hasard. Selon L’Observateur, ce succès est attribué au travail remarquable du nouveau directeur général d’Air Sénégal, Tidiane N’Diaye, un expert reconnu en matière d’organisation du pèlerinage à la Mecque en Afrique.Un contrat pour éviter les retards des vols du pèlerinage 2024Air Sénégal a été sollicitée afin d’éviter les problèmes de retard de vols survenus lors du pèlerinage de 2024.

Face à cette situation urgente, les autorités avaient dû faire appel à la compagnie pour débloquer la situation. Dans cette dynamique, un projet ambitieux a été lancé pour permettre à la compagnie d’atteindre cinq millions de passagers en cinq ans. Toutefois, en raison du nombre limité d’appareils disponibles, Air Sénégal a demandé l’aide de l’État pour renforcer sa flotte avec 11 avions supplémentaires. L’objectif est de booster le trafic de l’aéroport international Blaise Diagne sur une période de cinq ans.

À ce jour, Air Sénégal ne dispose que de quatre avions et ne gère que 20 % du trafic de l’aéroport. Cette nouvelle acquisition de contrats et le renforcement de la flotte devraient permettre à la compagnie d’accroître significativement sa part de marché et d’améliorer ses services.