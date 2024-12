L’Algérie possède des potentialités considérables qui pourraient lui permettre de mettre en place un projet d’énergie éolienne de 1000 mégawatts. Ainsi, en collaboration avec la Banque mondiale, l’Algérie va lancer la production de ce projet à travers 10 sites prometteurs.

l’Algérie vise 15 000 mégawatts d’ici 2035

L’Algérie dispose de potentialités considérables pour produire des énergies renouvelables. Pour cela, le pays œuvre sur un projet qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national des énergies renouvelables, visant à produire 15 000 mégawatts d’ici 2035. La production de ces 15 000 mégawatts d’énergie renouvelable reposera sur deux volets, un volet dédié à l’énergie éolienne et un second volet consacré à l’énergie solaire. En collaboration avec la Banque mondiale, l’Algérie prévoit de lancer un projet de production d’énergie éolienne de 1000 mégawatts sur 10 sites prometteurs, ainsi que la production de 3000 mégawatts d’énergie solaire grâce à la création de 20 nouvelles centrales, avec un taux d’intégration locale de 35 %.

Soutien au projet d’exploitation de mines de fer et d’usines de transformation

La réduction des coûts de l’électricité dans les industries fait partie intégrante de l’intégration des productions d’énergies renouvelables. À cet effet, un projet de réalisation d’une centrale solaire d’une capacité de 200 mégawatts sera lancé dans la wilaya de Tindouf, dotée de moyens de stockage, pour répondre aux besoins de la région et soutenir les projets d’exploitation de la mine de fer de Gara Djebilet ainsi que les usines de transformation associées.

Objectifs du projet de production d’énergie renouvelable

Le projet de production d’énergie renouvelable en Algérie a pour objectifs d’économiser plus de 1,3 million de tonnes de gaz naturel par an, de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 2,7 millions de tonnes par an. Par ailleurs, ce projet permettra à l’Algérie de se positionner comme un leader dans la production d’énergies renouvelables, stimulant ainsi sa croissance économique.