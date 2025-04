La SFI (Société Financière Internationale) a octroyé une somme de 62,1 millions d’euros à deux sociétés du Cameroun. Il s’agit d’Afriland First Bank et de First African Company. Ce financement leur permettra de donner un accès facile aux crédits des PME et de booster l’impact agroalimentaire respectivement.

SFI, un noyau financier pour Afriland First Bank et First African Company

La SFI poursuit sa mission d’aide financière pour le développement économique des pays africains. L’institution financière a validé deux accords de prêt cette semaine en l’honneur du Cameroun. Un pays de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale, elle soutient deux entreprises pour la croissance économique du pays.

Ainsi, pour faciliter l’accès aux financements des PME, la société bancaire Afriland First Bank, étant la première banque du Cameroun, renforce son portefeuille avec une première enveloppe de 60 millions d’euros. Un fonds qui contribuera à l’accroissement des activités des PME, qui constituent 90 % du tissu économique du Cameroun.

La seconde enveloppe de 2,1 millions d’euros contribuera au développement agroalimentaire de la société First African Company. Par ailleurs, le président-directeur général d’Afriland First Bank, Célestin Guela Simo, est fier de ce financement, en affirmant que grâce à ce fonds, la banque facilitera l’accès au financement des PME pour le développement économique du pays. Parallèlement, la SFI compte stimuler le capital, renforcer son dispositif de gestion des risques et concevoir de nouveaux produits financiers à travers des services de conseil.

En outre, le prêt de 2,1 millions d’euros de la SFI permettra à First African Company d’accroître son expansion de fabrication de jus dans le pays et de renforcer sa capacité de production, avec pour objectif de développer la fabrication locale de produits laitiers et de jus de fruits. Ainsi, selon la directrice de la division SFI pour l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest anglophone, Dahlia Khalifa, ce financement permettra non seulement l’expansion de la production de jus local, mais aussi de limiter la dépendance du Cameroun à l’importation de produits alimentaires.

Par ailleurs, le développement des activités des PME, par le biais du financement de la SFI, va contribuer à la création d’emplois, participant à la réduction du chômage et à la croissance économique durable du pays.

Notons que ces accords de prêts de la SFI s’inscrivent dans un contexte qui a pour but de renforcer l’économie du pays, sans oublier le portefeuille de 238 millions de dollars au Cameroun, pour la mise en œuvre des projets favorisant la création d’emplois, l’amélioration de la sécurité alimentaire et la promotion de la résilience climatique en 2024.