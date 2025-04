Après la Côte d’Ivoire, le Ghana est le deuxième producteur mondial de cacao. Ainsi, pendant que la campagne de cacao 2024-2025 est toujours en cours, le pays a effectué une prévision d’une hausse significative de l’exportation. D’après le Département américain de l’Agriculture (USDA), les exportations de cacao du Ghana pourraient progresser de 55 %.

Ghana, une nette amélioration dans la production de cacao

Le Ghana a connu un déficit criant lors de la campagne 2023-2024. Lors de cette période, la campagne d’exportation de cacao a généré un montant de 1,69 milliard de dollars, enregistrant ainsi un déficit après 10 ans, en dessous de 2 milliards de dollars pour la première fois. Toutefois, la campagne de cette année devrait combler ce déficit au vu de l’amélioration de la production de cacao.

En effet, selon l’USDA, le Ghana pourrait exporter jusqu’à 520 000 tonnes de cacao, soit une hausse d’exportation de 55 % à l’issue de la campagne commerciale 2024/2025, affichant une progression significative par rapport aux 336 000 tonnes exportées lors de la campagne 2023-2024.

Cette progression est due à l’augmentation de la production de cacao, rendue possible grâce à des solutions d’amélioration de la production. Une production accrue qui contribuera à une disponibilité conséquente des stocks de cacao pour l’exportation. Une prévision globale a également été faite sur la récolte de fèves de cacao au Ghana.

D’après les prévisions de Cocobod, la récolte du pays augmentera de 22 %, atteignant 650 000 tonnes à l’issue de la campagne de cette année. Dans la perspective d’augmenter l’exportation de cacao, des réformes de lutte contre le commerce informel ont été mises en place.

Cette réforme vise à réduire l’exportation illégale de la récolte de cacao vers le Togo et le Burkina Faso. De même, cette lutte contre l’informel a permis une hausse de 70 % du volume de fèves livrées aux entrepôts du régulateur, atteignant ainsi 560 000 tonnes entre le début de la campagne et la mi-février 2025, comparativement à la même période de l’année précédente. Toutefois, cette réforme de lutte contre la contrebande et la hausse de la récolte devraient générer plus de revenus pour le Ghana et contribuer à la croissance de l’économie du pays.