Le Global Soft Power Index permet de déterminer les pays africains les plus influents en 2025. Ce classement est basé sur 55 critères, et les pays sont notés sur une échelle de 0 à 100. L’évaluation tient compte, entre autres, du niveau de développement économique, de la politique étrangère adoptée par chaque pays, de la gouvernance, du degré de tolérance au sein de la population, de la convivialité, du potentiel de croissance future et de la facilité de faire des affaires.

Classement des pays africains les plus influents en 2025

Plusieurs pays africains s’offrent des places non négligeables sur le podium international des pays les plus influents. En 2025, l’Égypte représente valablement l’Afrique. Le pays conserve sa place de leader dans le classement africain et gagne une place au niveau mondial avec 45,4 points.

L’Afrique du Sud occupe la deuxième place dans le classement des pays africains les plus influents en 2025, juste après l’Égypte. Le pays est classé 41e au niveau international.

Le Top 10 des pays africains les plus influents en 2025 est composé comme suit :

Rang Pays Classement mondial 1 Egypte 38e 2 Afrique du Sud 41e 3 Maroc 50e 4 Nigeria 77e 5 Algérie 78e 6 Tunisie 79e 7 Ghana 90e 8 Kenya 92e 9 Côte d’Ivoire 94e 10 Tanzanie 95e Les 10 premiers pays africains les plus influents en 2015. Source : Brand Finance

Il faut noter que la présence de la Côte d’Ivoire dans le top 10 des pays africains les plus influents en 2025 est révélateur de l’influence que le pays a en Afrique, notamment en Afrique de l’Ouest. Le pays est reconnu comme une destination de l’hospitalité, de la bonne ambiance et de la convivialité.

Sur le plan économique, la Côte d’Ivoire est considérée comme l’un des pays ayant une croissance économique solide. Selon la Banque mondiale, le premier producteur mondial de cacao, a affiché une croissance moyenne du PIB réel de 8,2 % entre 2012 et 2019. Malgré la pandémie de COVID-19, la Côte d’Ivoire a maintenu une croissance positive en 2020 (2 %) avant de retrouver son dynamisme en 2021.

Dans sa note sur la Côte d’Ivoire, la Banque mondiale indique que d’ici 2024-2026, la croissance devrait atteindre 6,5 %, mais pour réduire la pauvreté de moitié d’ici 2030, le gouvernement devra accélérer les réformes et optimiser ses ressources budgétaires.

Les grandes puissances mondiales en 2025

Dans le classement mondial, les États-Unis demeurent les plus influents. Le pays conserve sa première place avec une note de 79,5/100. Il est suivi de la Chine (72,8/100).

Le Royaume-Uni (72,4/100) se positionne à la 3e place, mais enregistre un léger recul par rapport à l’année précédente. Néanmoins, il devance encore des nations comme le Japon, l’Allemagne, la France, le Canada, la Suisse, l’Italie et les Émirats arabes unis.