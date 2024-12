Aliko Dangote prévoit d’investir en Angola à travers l’installation de plusieurs usines. Un plan mûri lors d’une rencontre entre l’homme d’affaires nigérian et le président angolais João Lourenço, à Luanda, il y a quelques jours.

Que retenir du partenariat Aliko Dangote – Gouvernement angolais ?

De l’entrevue entre Aliko Dangote et le président João Lourenço, il ressort que le groupe Dangote deviendra bientôt un acteur clé du développement du pays. Incontournable dans le secteur du ciment, Aliko Dangote prévoit l’installation d’une unité de transformation de ciment. Par ailleurs, il envisage l’acquisition de blocs pétroliers pour exploitation ainsi que des investissements dans le raffinage de pétrole brut.

« L’homme d’affaires et ses dirigeants souhaitent formaliser leur participation à la construction de la raffinerie de Lobito, dans le cadre des investissements dans le corridor de Lobito, l’acquisition directe et l’exploitation de blocs pétroliers dans les zones onshore et offshore de l’Angola, ainsi que l’acquisition ou la gestion d’usines de ciment », a indiqué l’ambassade sur son site web.

Cependant, les détails financiers du partenariat entre le gouvernement angolais et Aliko Dangote n’ont pas été révélés. Néanmoins, vu l’envergure du projet, une somme conséquente devra être déboursée pour sa réalisation. En cas de succès, l’économie de l’Angola connaîtra sans nul doute un nouvel élan.

Présence d’Aliko Dangote : un essor pour l’économie angolaise

C’est un secret de polichinelle : Aliko Dangote est l’un des plus riches d’Afrique. Ses compétences et qualités d’homme d’affaires se démontrent à travers la prospérité et le succès de ses entreprises. Ainsi, investir en Angola ne fera que renforcer l’économie du pays. En matière d’investissement dans le raffinage, le groupe Dangote n’est pas novice. Il a fait ses preuves dans le raffinage de pétrole brut au Nigéria, avec un investissement estimé à 20 milliards de dollars américains. Ce projet a conduit à la construction de la plus grande raffinerie d’Afrique, avec une capacité de production de 650 000 barils par jour.

Vers une indépendance pétrolière de l’Angola

La réalisation du projet de raffinerie à Lobito permettra à l’Angola d’accroître sa production de carburant. Située dans la province de Benguela, cette unité disposera d’une capacité de production de 200 000 barils de pétrole brut par jour. Une quantité suffisante pour faire de l’Angola un pays indépendant en matière de pétrole, notamment après son départ de l’OPEP il y a quelques mois.

La gestion de la raffinerie sera répartie comme suit : 70 % des parts pour les investisseurs privés et 30 % pour Sonangol, l’entreprise pétrolière publique. En ce qui concerne la fabrication de ciment, l’Angola pourrait devenir le 12e pays d’implantation du groupe Dangote après la Côte d’Ivoire, où les travaux sont presque achevés.