C’est désormais officiel. Aliou Cissé quitte le banc de l’équipe du Sénégal de football. Dans un communiqué daté du mercredi 2 octobre 2024, la Fédération Sénégalaise de Football a expliqué les raisons de ce départ involontaire en pleine phase éliminatoire de la CAN 2025.

Le Sénégal se sépare du sélectionneur Aliou Cissé : voici les raisons

La Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Madame Khady Diéné Gaye, a décidé de ne pas reconduire le contrat d’Aliou Cissé. Elle a évoqué plusieurs raisons pour justifier cette décision, qui s’est imposée à la Fédération Sénégalaise de Football (FSF). Selon la ministre, l’ex-sélectionneur n’a pas atteint les objectifs fixés dans le cadre du contrat signé le 7 novembre 2022, qui est arrivé à échéance le 31 août 2024.

Ces objectifs étaient principalement : remporter la CAN 2023 et atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde 2022. La ministre a également mentionné d’autres motifs, notamment la régression de l’équipe nationale dans le classement FIFA et le risque de désengagement des supporters envers l’équipe.

Face à ces éléments, l’autorité ministérielle a demandé à la FSF de prendre les dispositions idoines pour assurer la continuité de la participation de l’équipe à la phase de qualification de la CAN 2025.

Un staff intérimaire annoncé

Suite à la décision de la ministre des Sports, le Comité d’urgence et le Comité exécutif de la FSF ont mandaté le Président et le Directeur technique afin de constituer un encadrement sportif intérimaire. Par conséquent, la conférence de presse prévue pour annoncer la liste des joueurs sélectionnés pour les 3e et 4e journées face au Malawi est annulée. Cette liste sera dévoilée sur les plateformes numériques de la FSF ce vendredi à 10 heures.

La La FSF a remercié Aliou Cissé pour sa « bonne collaboration et ses brillants résultats à la tête des différentes sélections nationales qu’il a eu à diriger depuis son arrivée en 2011 et lui souhaite pleins succès pour l’avenir ».