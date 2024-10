Au Sénégal, les grandes vacances touchent à leur fin et les élèves s’apprêtent à reprendre le chemin des classes. La rentrée scolaire 2024-2025 débutera le jeudi 3 octobre 2024 pour le personnel enseignant et administratif, et le lundi 7 octobre 2024 pour les élèves. Cette nouvelle année académique se terminera le jeudi 31 juillet 2025.

La rentrée scolaire 2024-2025 fixée au 7 octobre au Sénégal

L’année scolaire au Sénégal sera découpée en trois trimestres, séparés par des vacances scolaires. Les dates exactes de ces périodes sont précisées dans le calendrier officiel.

Premier trimestre : du 3 octobre 2024 au 21 décembre 2024.

du 3 octobre 2024 au 21 décembre 2024. Deuxième trimestre : du 2 janvier 2025 au 26 mars 2025.

du 2 janvier 2025 au 26 mars 2025. Troisième trimestre : du 10 avril 2025 au 31 juillet 2025.

Aussi, les congés sont bien définis. En effet, du samedi 21 décembre 2024 à 12h au jeudi 2 janvier 2025 à 08h et du mercredi 26 mars 2025 à 18h au jeudi 10 avril 2025 à 08h, les élèves vont passer leur temps de repos inter-trimestre. Pour ce qui est des grandes vacances, elle débuteront pour le personnel administratif et enseignant du Sénégal le 31 juillet 2025 jusqu’au 6 octobre. De la même manière, les vacances des élèves se prolongeront jusqu’au 8 octobre 2025.

Le calendrier des examens sera communiqué ultérieurement par le ministère de l’Éducation nationale. Pour les établissements de formation professionnelle, un arrêté spécifique définira les périodes de congés.