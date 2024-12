Ce 24 décembre 2024 marquait la 34e année d’Apoutchou National sur terre. Pour son anniversaire, sa mère Brigitte Bleu, lui a adressé un joli message alors que l’influenceur est toujours en détention.

Brigitte Bleu soutient Apoutchou National : un message fort pour son anniversaire

En plus des stars du showbiz ivoirien qui ont réagi en grand nombre, Brigitte Bleu, mère d’Apoutchou National, a elle aussi laissé un beau message à son fils à l’occasion de son 34e anniversaire célébré ce mardi. L’humoriste est détenu aux geôles du Pôle pénitencier d’Abidjan depuis plusieurs semaines dans le cadre d’une affaire financière dont les détails restent flous. La justice ivoirienne le soupçonne d’être impliqué dans une affaire de blanchiment de capitaux.

Malgré cette épreuve,sa mère Brigitte Bleu reste convaincue de l’innocence de son fils. Dans un message rempli de foi et de détermination, elle lui adresse un vibrant soutien : « Le plus douloureux, c’est de vivre avec le regret de n’avoir pas été là pour son enfant quand il en avait le plus besoin. Moi, je suis et resterai le roc de mon enfant, dans les moments difficiles comme dans les moments de bonheur. Chaque métier a ses risques, et les épreuves font partie de la vie. Mais la seule chose véritablement irréversible, c’est la mort. Dans l’adversité, garde la foi, fils. Certains grands hommes de ce monde sont tombés, mais ont su se relever comme un phénix. »

Pour Brigitte Bleu, cette situation difficile est une « épreuve » qui permettra à Apoutchou National d’en ressortir plus fort : « Certaines épreuves semblent inéluctables, comme inscrites dans le cours de notre destinée. Dieu, dans sa sagesse, permet parfois des situations pour notre renaissance. Et bien que cela puisse sembler insurmontable, le même Dieu qui a permis l’épreuve te relèvera et te restaurera dans toute sa gloire. » Elle a conclu son message d’anniversaire par un hommage empreint d’amour : « Joyeux anniversaire, fils de l’Éternel. Le prince de mon cœur, le sang de mon sang. Le Guide, le Apoutchou National. Reviens-nous plus fort que jamais. »