Après Ali Khamenei, l’Iran annonce la mort de plusieurs hauts gradés

Après la confirmation de la mort de son Guide suprême Ali Khamenei, l’Iran annonce la mort de plusieurs hauts gradés suite aux frappes israélo-américaines. Parmi les noms cités figure le chef d’état-major des forces armées, le général Abdolrahim Moussavi. Alors que l’Iran essaie de riposter, Donald Trump indique que les frappes continueront.

Les frappes israélo-américaines ont touché le cœur du pouvoir et le cercle militaire restreint. Le Guide suprême et plusieurs hauts gradés militaires ont été tués. Parmi les victimes, les autorités ont cité le général Abdolrahim Moussavi ; le commandant en chef des gardiens de la révolution, le général Mohammad Pakpour ; l’amiral Ali Shamkhani, conseiller du Guide suprême et secrétaire du Conseil de défense. Le ministre iranien de la Défense, le général Aziz Nasirzadeh, a été aussi tué.

Selon Irna, toutes ces personnes ont été atteintes par les frappes pendant un conclave du Conseil de défense. Les hauts gradés étaient en train de mettre en place un plan de renforcement de la riposte contre les États-Unis et Israël. L’agence de presse iranienne indique d’autres noms de victimes seront cités.

Le pays entre dans une phase de transition après la mort du Guide suprême. Selon la télévision nationale qui cite un conseiller du Guide, cette transition sera assurée par trois hauts responsables. Il s’agit du président Massoud Pezechkian, Gholamhossein Mohseni Ejeï (chef du pouvoir judiciaire) et d’un juriste du Conseil des gardiens de la Constitution.

L’Israël dit avoir lancé une « attaque préventive » contre l’Iran. Le président américain Donald Trump a appelé les forces iraniennes à déposer les armes. Les États-Unis et Israël affirment défendre le peuple iranien en attaquant le pouvoir du Guide suprême Ali Khamenei. Le programme nucléaire de Téhéran était au cœur des négociations entre les États-Unis et l’Iran quand les frappes sont intervenues.