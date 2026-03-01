© Iran : le guide suprême Ali Khamenei tué

Dans la matinée de ce dimanche 1er mars 2026, l’Iran a confirmé la mort de son guide suprême Ali Khamenei. Il a été tué dans l’opération militaire américano-israélienne contre son pays. Déjà, les Gardiens de la Révolution iraniens ont fait une promesse.

Iran : les Gardiens de la Révolution promettent une offensive après la mort d’Ali Khamenei

En Iran, les Gardiens de la Révolution iraniens ont promis ce dimanche matin, « la plus féroce offensive de l’Histoire » contre Israël et les États-Unis. Ceci, après les attaques menées depuis la veille par ces deux pays et la mort du guide suprême Ali Khamenei. « La plus féroce opération offensive de l’histoire des forces armées de la République islamique d’Iran va débuter d’un moment à l’autre contre les territoires occupés et les bases terroristes américaines », ont écrit les Gardiens sur Telegram.

Dans un communiqué, les Gardiens ont condamné « les actes criminels et terroristes commis par les gouvernements malfaisants des États-Unis et du régime sioniste », ajoutant : « la main vengeresse de la nation iranienne ne les lâchera pas avant d’avoir infligé ux meurtriers de l’imam de la Oumma un châtiment sévère et décisif qu’ils regretteront ».

Annoncée samedi par Donald Trump, la mort d’Ali Khamenei a été confirmée par la télévision d’État iranienne, les Gardiens de la révolution promettant « un châtiment sévère » aux responsables. « Avec sa mort, la République islamique a effectivement pris fin et sera bientôt renvoyée dans les poubelles de l’Histoire », a jugé sur X le fils du défunt chah, Reza Pahlavi.

La transition sera assurée par un triumvirat composé du président iranien, Masoud Pezeshkian, du chef du pouvoir judiciaire en Iran, Gholamhossein Mohseni Ejeï, ainsi que d’un membre du Conseil des gardiens de la Constitution, a annoncé la télévision d’Etat.