Cameroun : la FIFA inflige une sanction à Samuel Eto’o, président de la FECAFOOT

Samuel Eto’o, président de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), a été sanctionné par la FIFA pour « comportement offensant et violation des principes du fair-play ». En conséquence, il ne pourra pas assister aux matches des équipes représentatives du Cameroun pendant une période de six mois.

Cette décision fait suite à un incident survenu lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, au cours du match opposant le Brésil au Cameroun, qui s’est déroulé le 11 septembre dernier à Bogota.

La sanction ne se limite pas seulement à une catégorie de compétition : elle s’applique aux matches des équipes nationales féminines et masculines, toutes catégories et groupes d’âge confondus. Qu’il s’agisse des sélections jeunes ou seniors, Samuel Eto’o est désormais interdit d’assister aux rencontres, qu’elles se déroulent au Cameroun ou à l’étranger, durant les six prochains mois.

Cette suspension pourrait avoir des répercussions sur la gestion de la FECAFOOT, car Eto’o est très impliqué dans le suivi des équipes et la mise en place de stratégies de développement du football camerounais. Cependant, malgré cette absence physique sur le terrain pour six mois, il reste à la tête de la fédération et continuera à remplir ses autres fonctions administratives.