Mali : Les chefs d’États de l’AES s’harmonisent

Au Mali, la rencontre de 48 heures des chefs de junte de la confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES) s’est achevée mardi 23 décembre 2025 à Bamako. Lors de ce deuxième sommet, le capitaine Ibrahim Traoré, du Burkina Faso, le général Abdourahamane Tiani, du Niger et le général Assimi Goïta, du Mali, ont procédé au lancement de projets communs pour renforcer la coopération entre les trois pays.

AES : plusieurs projets lancés au terme du deuxième sommet

Le dernier à fouler le sol malien, était le capitaine Ibrahim Traoré, du Burkina Faso. Il a rapidement rejoint les deux autres dirigeants de l’AES. Les trois chefs d’États ont inauguré le siège de la future télévision AES. Le recrutement d’une partie du personnel est fait. On devrait bientôt capter les émissions de cette chaîne notamment via un bouquet français. Cette télévision diffusera le discours officiel de l’Alliance, qui harmonise désormais ses positions sur les sujets internationaux.

Bien avant le sommet, le général Assimi Goïta a confirmé cette harmonisation de visions et de positions aux micros de journalistes. « Notamment en ce qui concerne nos votes au sein des instances régionales et internationales », a-t-il développé, avant d’ajouter que « si certains pays demandent notre appui, cela se fera également dans le cadre de l’AES et cela nécessitera donc une concertation ». Les trois chefs d’États, ont également procédé au lancement d’une banque d’investissement et de développement de l’AES, qui sera en principe opérationnelle l’an prochain.

La lutte contre le terrorisme demeure la priorité au sein de l’espace AES. Le président sortant de la confédération, le général Assimi Goïta a symboliquement installé en marge du sommet, le commandement unifié des forces de l’Alliance. Son rôle sera d’assurer la défense des populations contre l’insécurité et les jihadistes. Le nouveau président en exercice de l’organisation est le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso.