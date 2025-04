Un décès tragique qui pourrait avoir des incidences, sur le calendrier électoral en Centrafrique. C’est dans la journée du 9 avril 2025, que le décès de Théophile Momokoama, Rapporteur et Porte-parole de l’Autorité Nationale des Elections (ANE) est annoncé par ses proches à Bangui.

L’information a été très rapidement, confirmée par l’Autorité Nationale des Elections (ANE), dans un bref communiqué. Dans son communiqué, l’ANE indique que le décès de son Rapporteur, Théophile Momokoama, est survenu dans la nuit du 8 avril 2025 « à l’hôpital communautaire des suites de maladie » à Bangui.

L’Autorité Nationale des Elections (ANE), promet dans sa communication qu’un autre communiqué sera diffusé ultérieurement pour, explique-t-elle, « annoncer le programme des obsèques » de Théophile Momokoama.

Avec ce décès, la Centrafrique perd l’un de ses meilleurs Commissaires Electoraux. Selon notre confrère de Médias Plus, Théophile Momokoama, a été Expert Electoral agrée auprès de la Commission Electorale Indépendante (CEI) en 2011, et auprès de l’Autorité Nationale des Elections depuis 2015. En parallèle, c’est depuis le mois de décembre 2020 qu’il assume pour une durée de 7 ans, la fonction de Rapporteur et Porte-parole de l’Autorité Nationale des Elections (ANE) en Centrafrique.

Avant de se spécialiser dans l’administration et la gestion des élections, Théophile Momokoma a été Directeur Général des Services d’Appui au Ministère des Eaux et Foret en Centrafrique. Il a été aussi, Directeur Exécutif de « Echelle Centrafrique », une ONG spécialisée dans les études, recherches opérationnelles, formation et actions socio-environnementale en Centrafrique, selon toujours notre confrère de Médias Plus.

Selon ses proches, Théophile Momokoama est marié et père de famille. Il est décédé à l’âge de 59 ans. Le décès du Rapporteur de l’ANE, Théophile Momokoama, est survenu au moment où lui et son équipe continuent de travailler, sur l’enrôlement des électeurs sur la liste électorale en Centrafrique.