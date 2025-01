L’artiste malien Sidiki Diabaté réalise un de ses rêves en se produisant dans la plus grande salle de spectacle d’Europe, Paris La Défense Arena, le 8 février 2025. Issu de la 72ᵉ génération des griots « Djely », il s’inscrit dans une lignée prestigieuse marquée par l’héritage de son père, Toumani Diabaté. Il s’est confié ces dernières heures.

Une année 2025 prometteuse

Interrogé sur ses projets, Sidiki Diabaté a déclaré : « Nous œuvrons chaque jour pour conquérir de nouveaux horizons et promouvoir la culture africaine. En 2025, nous débutons avec ce concert à Paris La Défense Arena, pouvant accueillir près de 40 000 spectateurs. Par ailleurs, plusieurs albums enregistrés en 2024 seront commercialisés cette année, accompagnés d’une tournée mondiale de 50 dates. »

L’importance de Paris La Défense Arena

« Ce concert est la consécration de ma carrière. Jouer dans la plus grande salle d’Europe représente un rêve devenu réalité, fruit d’un travail acharné. C’est une immense fierté de porter haut la culture mandingue sur une scène internationale. Pour l’occasion, une dizaine d’artistes français et africains m’accompagneront. »

Avant son concert à La Défense Arena, Sidiki Diabaté dévoile ses nouveaux objectifs 3

Un héritage mandingue inestimable

Fier de ses racines, Sidiki explique : « La kora et le chant sont un héritage transmis par ma famille. Ma grand-mère, Néné Koïta, et ma mère étaient de grandes cantatrices. J’ai pour mission de préserver et d’élever cette richesse culturelle. »

La force de Sidiki sur scène

Sidiki Diabaté tire sa force des enseignements des grands noms de la musique africaine : Youssou Ndour, feu Toumani Diabaté, Salif Keïta, et d’autres. « Mon public est mon pilier, il me motive à relever les défis sur la scène internationale. »

« Kora Lover » : un hommage à la culture mandingue

Son dernier album, Kora Lover, est un chef-d’œuvre de 28 titres mêlant sonorités ouest-africaines et européennes, avec des collaborations internationales. « Ce projet est un hommage à notre instrument mythique, la kora, et à la culture mandingue. »

Objectifs futurs

« Mon rêve est de transcrire la musique mandingue en solfège pour qu’elle soit jouée par les plus grandes symphonies mondiales. Je souhaite également ramener un Grammy Award en Afrique, à l’image de Youssou Ndour et feu Ali Farka Touré. »

Un appel à la diaspora

Sidiki invite la diaspora africaine et toutes les communautés à se joindre à lui le 8 février à Paris La Défense Arena. « Ensemble, portons la culture africaine au sommet ! »