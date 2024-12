Les Syriens parlent depuis ce 8 décembre 2024 de Bachar Al-Assad, au passé. Le régime de celui dont certains médias appelaient « le Boucher de Damas », est tombé et il est en fuite à l’étranger. Bachar Al-Assad a donc réussi à passer, 24 ans au pouvoir avec quatre réélections à son actif.

Le régime de Bachar Al-Assad qui a succédé à son père le 17 juillet 2000, est marqué par de nombreuses accusations de repressions. On lui reproche aussi, d’avoir anéanti l’opposition et de pouvoir museler toutes les voix dissentes en Syrie.

Depuis 2011, la Syrie de Bachar Al-Assad fait face à une interminable guerre civile. Une guerre civile qui est appelée à ses débuts « la Révolution Syrienne ». Elle a été déclenchée en parallèle, du Printemps Arabe par des manifestations afin de revendiquer un pouvoir démocratique en Syrie.

D’après le Haut-Commissariat des Nations-Unies aux droits dans son rapport de 2022, on estime « que 306 887 civils ont été tués entre le 1er mars 2011 et le 31 mars 2022 » en raison de ce conflit en Syrie. Le rapport indique en outre, « que le nombre de victimes civiles au cours des dix dernières années représente un taux stupéfiant de 1,5% de la population totale » en Syrie.

En ce qui concerne le nombre des déplacés, l’ong IDMC a précisé en juin 2024, que la Syrie présente « l’une des situations de déplacement interne les plus importantes et les plus prolongées au monde ». L’ong annonce un chiffre, de « 7,2 millions de personnes vivant en situation de déplacement interne à la fin de 2023 » en Syrie. Ce qui représente explique IDMC, « une augmentation de 6% par rapport à 2022 » dans le pays.

Malgré l’ampleur des dégâts et l’importance des chiffres, Bachar Al-Assad a toujours compté sur le soutien de son peuple. C’est ainsi, qu’en 2015 il a balayé du revers de la main, toutes les accusations de massacres et de maltraitance à l’égard du peuple Syrien. Selon lui, aucun President ne peut avoir le soutien de son peuple s’il est brutal avec ce dernier.

Mais qu’est-ce qui a concrètement changé, et pourquoi Bachar Al-Assad a-t-il été lâché par le peuple Syrien ? La réponse est sans conteste, l’usure du pouvoir. L’ancien homme fort de la Syrie, n’avait plus de rêve à offrir à son peuple meurtri par des années de guerre civile. Une révolution qui n’a pas offert au peuple Syrien, un vainqueur ou un vaincu hormis, une désolation totale.

Pour les Nations-Unies, « les dégâts causés à la Syrie par cette guerre ne peuvent pas être mesurés que par la perte de vies humaines et la destruction physique du pays ». Et pour cause, annonce le rapport des Nations-Unies, cette guerre a ravagé aussi, « la nation syrienne, détruisant les liens qui unissent les communautés et les cultures » dans le pays. On notera aussi, que les écoles, les centres de santé et les entreprises ne sont pas épargnés par cette destruction en Syrie.

A ces faits désolants, s’ajoute l’ampleur des sanctions économiques et l’isolation diplomatique imposées par la Communauté internationale, au régime de Bachar Al-Assad. L’ancien President Syrien, était affaibli de l’intérieur et de l’extérieur au point où, son régime ne faisait plus rêver les Syriens. Ceux-ci, préfèrent quitter le pays les uns après les autres, à la recherche de la paix loin des canons et des bombardements.

C’est pour ces raisons, que l’offensive lancée le 27 novembre 2024 par la coalition des rebelles, a eu raison du régime de Bachar Al-Assad. Ce dernier a quitté son pays, et sa destination finale n’est pas encore annoncée officiellement. Pour de nombreux observateurs, il y a « la peur de l’inconnu » dans l’air. On craint que la Syrie après Bachir Al-Assad ne devienne pas, l’Irak après Saddam Hussein.