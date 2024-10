Le Brésilien Vinicius Jr, du Real Madrid, a réagi avec amertume à sa deuxième place au classement du Ballon d’Or 2024, remporté par l’Espagnol Rodri.

Vinicius Jr déçu, mais déterminé après sa deuxième place au Ballon d’Or 2024

Le joueur du Real Madrid annoncé comme le plus grand favori du Ballon d’Or 2024 n’a plus soulevé le trophée à la grande surprise des observateurs. Venu en deuxième position du classement final derrière Rodri, Vinicius Jr a exprimé sa frustration sur les réseaux sociaux. « J’en ferai dix fois plus s’il le faut. Ils ne sont pas prêts », a publié le Brésilien en montrant sa détermination et son engagement pour poursuivre son travail dans la même direction.

Cette réaction fait écho à la décision du Real Madrid de boycotter la cérémonie, une absence remarquée qui avait suscité de nombreuses interrogations. Selon les médias espagnols, le club merengue était convaincu que Vinicius Jr, grand favori, ne remporterait pas le trophée et avait donc décidé de ne pas envoyer de représentant à Paris.

Si le message de Vinicius Jr reste énigmatique, il semble sous-entendre une certaine forme de frustration envers les organisateurs du Ballon d’Or ou peut-être une critique plus générale du système de récompenses individuelles.

Cette saison, Vinicius Jr a brillé avec le Real Madrid, remportant la Liga et la Ligue des champions. Malgré ces performances exceptionnelles, il s’est incliné face à Rodri, qui a également réalisé une saison remarquable avec Manchester City et l’équipe d’Espagne.

Les réactions à cette polémique sont nombreuses et divisent les observateurs. Certains soutiennent la position du Real Madrid et de Vinicius Jr, estimant qu’ils ont été lésés. Dans ce sens, l’attaquant a reçu plusieurs messages de soutien de la part de nombreuses personnalités ainsi que de footballeurs. D’un autre côté, certains jugent cette réaction de la Casa Blanca et de son joueur d’excessive et estiment que le résultat est conforme aux performances de chacun.