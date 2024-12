Le Ballon d’Or africain, récompense suprême décernée par la Confédération Africaine de Football (CAF), met à l’honneur chaque année les meilleurs footballeurs du continent. Depuis sa création, de nombreuses stars ont gravi les marches du podium, inscrivant leurs noms dans le panthéon du football africain.

Ballon d’Or africain : retour sur les légendes couronnées

Parmi les nations ayant remporté le plus de Ballon d’Or africain, le Cameroun se pointe en pôle position avec un total impressionnant de 11 titres. Des légendes comme Roger Milla, Thomas Nkono et Samuel Eto’o ont porté haut les couleurs du pays. La Côte d’Ivoire et le Nigeria suivent de près avec six titres chacun.

Yaya Touré, avec ses quatre Ballons d’Or consécutifs, a marqué l’histoire du football ivoirien. Ces quatre trophées ajoutés aux deux remportés par Didier Drogba font les six titres de la Côte d’Ivoire jusqu’à présent. De même, les Nigérians Nwankwo Kanu et Victor Ikpeba ont laissé leur empreinte sur le continent.

Il faut noter que la légende du football camerounaise Samuel Eto’o et le milieu de terrain ivoirien Yaya Touré sont jusque-là les records man de ce prestigieux trophée avec 4 titres chacun.

Faut-il le préciser, de 1970 à 1992, la cérémonie de distinction de Ballon d’or africain était organisée par France football. C’est donc en 1992 que la CAF a pris l’organisation du titre de Joueur Africain de l’année en main en y ajoutant par la suite les autres catégories comme entraineur de l’année, gardien de l’année et autres, pour les CAF Awards.

Liste des vainqueurs du Ballon d’Or africain depuis sa création en 1970 jusqu’en 2023

1970: Salif Kéita (Mali)

1971: Ibrahim Sunday (Ghana)

1972: Cherif Souleymane (Guinée)

1973: Tshimen Bwanga (Zaire, RD Congo)

1974: Paul Moulika (Congo)

1975: Ahmed Faras (Marcoc)

1976: Roger Milla (Cameroun)

1977: Tarak Dhiab (Tunisie)

1978: Karim Abdul Razak (Ghana)

1979: Thomas Nkono (Cameroun)

1980: Jean Manga Onguene (Cameroun)

1981: Lakhdar Belloumi (Algérie)

1982: Thomas Nkono (Cameroun)

1983: Mahmoud Al-Khatib (Égypte)

1984: Théophile Abéga (Cameroun)

1985: Mohamed Timouni (Maroc)

1986: Badou Zaki (Maroc)

1987: Rabah Madjer (Algérie)

1988: Kalusha Bwalya (Zambie)

1989: George Weah (Libéria)

1990: Roger Milla (Cameroun)

1991: Abedi Pelé (Ghana)

1992: Abedi Pelé (Ghana)

1993: Rashidi Yekini (Nigéria)

1994: Emmanuel Amuneke (Nigéria)

1995: George Weah (Libéria) – Ballon d’Or européen

1996: Nwankwo Kanu (Nigéria)

1997: Victor Ikpeba (Nigéria)

1998: Mustapha Hadji (Maroc)

1999: Nwankwo Kanu (Nigéria)

2000: Patrick Mboma (Cameroun)

2001: El Hadji Diouf (Sénégal)

2002: El Hadji Diouf (Sénégal)

2003: Samuel Eto’o (Cameroun)

2004: Samuel Eto’o (Cameroun)

2005: Samuel Eto’o (Cameroun)

2006: Didier Drogba (Côte d’Ivoire)

2007: Frédéric Kanouté (Mali)

2008: Emmanuel Adebayor (Togo)

2009: Didier Drogba (Côte d’Ivoire)

2010: Samuel Eto’o (Cameroun)

2011: Yaya Touré (Côte d’Ivoire)

2012: Yaya Touré (Côte d’Ivoire)

2013: Yaya Touré (Côte d’Ivoire)

2014: Yaya Touré (Côte d’Ivoire)

2015: Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon)

2016: Riyad Mahrez (Algérie)

2017: Mohamed Salah (Égypte)

2018: Mohamed Salah (Égypte)

2019: Sadio Mané (Sénégal)

2022: Sadio Mané (Sénégal)

2023: Victor Osimhen (Nigéria)

Le vainqueur de l’édition 2024 du Ballon d’or africain sera connu lors de la cérémonie prévue ce lundi 16 décembre 2024 au palais des congrès de Marrakech, au Maroc.