Un nouveau drame a frappé le Nigeria. Au moins 20 personnes ont perdu la vie lors du chavirement d’une embarcation sur la rivière Benue, dans le centre du pays. Ce tragique événement s’est produit samedi dernier, alors que des commerçants regagnaient leur foyer après un marché hebdomadaire. Les autorités locales, alertées de la situation, ont rapidement dépêché des équipes de secours sur place.

Des femmes et des enfants parmi les victimes au Nigéria

Les témoignages recueillis sur place révèlent que les victimes sont en majorité des femmes et des enfants. Selon Melvin James, un responsable local, « Certaines personnes sont toujours portées disparues ». Les opérations de recherche et de sauvetage, menées par des plongeurs locaux, se poursuivent sans relâche.

Ce type d’accident n’est malheureusement pas isolé au Nigeria. Les naufrages sont fréquents sur les voies navigables du pays, et leurs causes sont multiples. La surcharge des embarcations, les conditions météorologiques défavorables et les erreurs humaines sont souvent pointées du doigt.

Melvin James a souligné l’ampleur de la tragédie, soulignant que « les victimes sont principalement des femmes et des enfants ». Ce drame met en lumière la vulnérabilité des populations locales, qui dépendent souvent des voies navigables pour leurs déplacements et leurs activités commerciales.

Face à la récurrence de ces accidents, les autorités nigérianes sont appelées à renforcer les mesures de sécurité sur les voies navigables. Des contrôles plus stricts des embarcations, la formation des navigateurs et l’amélioration des infrastructures sont autant de pistes à explorer pour prévenir de nouvelles tragédies.