Au Bénin, l’affaire de la tentative de coup d’État prend une nouvelle tournure ce mardi 1er octobre 2024. Après huit jours de garde à vue, Olivier Boko et Oswald Homeky, les deux principaux suspects, seront présentés au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).

Coup d’État manqué au Bénin : les premiers suspects face au procureur de la Criet

Olivier Boko et Oswald Homeky ont été conduits très tôt ce matin à la Criet en présence de leurs avocats. Sans surprise, la circulation est restreinte sur les voies d’accès à la Criet, avec une forte présence policière.

D’après les premières informations, Olivier Boko, homme d’affaires influent, et l’ancien ministre des Sports, Oswald Homeky, sont les principaux suspects dans cette affaire. Cependant, des sources bien informées indiquent que d’autres interpellations auraient eu lieu, impliquant des proches des deux suspects. Il est donc probable que Boko et Homeky ne soient pas les seuls à être entendus ce jour.

À Cotonou, cette affaire de coup d’Etat reste peu commentée publiquement, en grande partie à cause du manque d’informations claires et des nombreuses questions qui persistent. Les Béninois expriment le besoin d’en savoir plus et attendent des éclaircissements sur les événements. Olivier Boko et Oswald Homeky ont-ils réellement voulu faire un coup d’Etat ? Cette question cruciale sera sans doute au centre de l’audition.

Dans l’opinion publique, beaucoup pensent que les deux hommes seront probablement placés sous mandat de dépôt, étant donné la gravité des accusations. Les précédents cas de Joël Aïvo et Reckya Madougou, tous deux poursuivis par la Criet, illustrent la rigueur de cette cour dans le traitement des affaires de ce type. Tous les regards se tournent désormais vers le procureur Mario Metonou, qui aura la lourde responsabilité de décider du sort de Boko et Homeky.