À la suite de l’UP le Renouveau, le Bloc Républicain (BR) a opiné sur le coup d’Etat manqué au Bénin. Le deuxième grand parti de la mouvance constate la gravité des faits et dénonce l’acte.

Bénin : le BR condamne la tentative de coup d’Etat

Le parti Bloc Républicain condamne fermement la tentative de coup d’État révélée ce mercredi par le Procureur spécial de la Criet. Selon ce parti soutenant les actions du président Patrice Talon, l’acte posé est inadmissible. Dans un communiqué signé par son président Abdoulaye Bio Tchané, le parti constate que les faits relatés sont d’une « extrême gravité ».

Conformément à ses valeurs, la formation politique « condamne toute idée de déstabilisation et tout acte visant à remettre en cause l’ordre démocratique en République du Bénin ». Pour le BR, « aucune ambition politique ne saurait amener des citoyens à ces manœuvres de prise de pouvoir illégale et antidémocratique au Bénin, a écrit Bio Tchané.

Conformément à ses valeurs, la formation politique « condamne toute idée de déstabilisation et tout acte visant à remettre en cause l’ordre démocratique en République du Bénin ». Pour le BR, « aucune ambition politique ne saurait amener des citoyens à ces manœuvres de prise de pouvoir illégale et antidémocratique au Bénin, a écrit Bio Tchané.

Le Bloc Républicain rassure le président Patrice Talon de son « soutien sans faille ». Il apporte également son soutien aux institutions de la République et à tout le gouvernement. Par la même occasion, le parti invite les Béninois à rester calmes et à faire confiance à la justice, qui est chargée de situer les responsables.

Dans le cadre de l’enquête ouverte, la police a interpellé de deux suspects. Olivier Boko et l’ancien ministre Oswald Homeky sont les deux personnes arrêtées dans cette affaire. Selon les premiers éléments apportés par le Procureur, les deux auraient tenté de faire un coup d’Etat en tentant d’intéresser le Commandant de la Garde Républicaine par une forte somme (retrouvée dans l’un des véhicules d’Oswald Homeky).