Selon les informations données par le Procureur spécial de la Criet, Oswald Homeky et Olivier Boko voulaient faire un coup d’État. L’opération serait prévue pour le 27 septembre 2024. Informée, la police a procédé à l’arrestation des deux suspects.

Bénin : Oswald Homeky et Olivier Boko soupçonnés de vouloir faire un coup d’État

Le Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a apporté des clarifications sur l’arrestation de l’ancien ministre Oswald Homeky et l’homme d’affaires Olivier Boko. Il a confié aux médias que des premières investigations, il apparaît que le commandant de la Garde Républicaine ayant en charge de la sécurité du Chef de l’État a été entrepris par le ministre Oswald Homeky pour son compte et celui de Mr Olivier Boko à l’effet d’opérer par la force un coup d’État dans la journée du 27 septembre.

Dans le cadre de cette initiative de coup d’Etat, le Procureur indique que les suspects ont d’abord ouvert un compte bancaire en Côte d’Ivoire, au profit du commandant de la Garde Républicaine. A l’ouverture, le compte a été crédité d’un solde initial de 105 millions de francs CFA. Par la suite, une somme de 1 500 000 000 FCFA lui a été promise. C’est justement cette somme que le Colonel Djimon Dieudonné Tévoédjrè devrait recevoir dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 septembre au domicile d’Oswald Homeky.

Selon le Procureur, c’est au moment de la transmission de la somme, disposée dans des sacs, que les éléments de la brigade criminelle ont procédé à l’arrestation de l’ancien ministre Oswald Homeky. « Cette somme qui aurait été mobilisée par Mr Olivier Boko a été chargée dans un véhicule de type 4X4 de marque Toyota PRADO appartenant à Mr Oswald Homeky et muni d’une fausse immatriculation », a déclaré le Procureur Mario Metonou.

