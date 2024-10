La Confédération africaine de football (CAF) a confirmé que le Maroc accueillera une nouvelle fois la cérémonie des CAF Awards en décembre 2024. Bien que le lieu exact et la date précise n’aient pas encore été dévoilés, cette annonce confirme l’attrait du Royaume pour les plus grandes compétitions continentales.

Le Maroc accueillera à nouveau les CAF Awards en 2024

Après avoir accueilli l’événement en 2022 au Complexe Mohammed VI de Maâmora et en 2023 au Palais des Congrès de Marrakech, le Maroc se positionne à nouveau pour accueillir l’édition de 2024. Le royaume chérifien se veut ainsi être une destination privilégiée pour célébrer les exploits des acteurs du football africain.

Selon les médias locaux, il est probable que la cérémonie se tienne le 16 décembre prochain. Cependant, cette date reste à confirmer officiellement par l’instance africaine de football.

À noter que cette édition 2024 récompensera les performances exceptionnelles réalisées entre septembre 2023 et juin 2024. Les CAF Awards constituent une occasion unique de mettre en lumière les talents émergents du continent et de célébrer les plus grandes stars du football africain. Lors de l’édition 2023, ce sont les Nigérians Victor Osimhen et Asisat Oshoala qui ont été sacrés Ballon d’or africain masculin et féminin respectivement.