Les premières sanctions disciplinaires ont été prises à la suite du décès de Fayçal Ouorou, survenu lors d’une opération policière à Parakou, dans le nord du Bénin. Ce jeune homme a perdu la vie dans des circonstances tragiques. Les agents impliqués dans cette intervention ont été placés en arrêt de rigueur en attendant les résultats des enquêtes en cours.

Bénin : plusieurs policiers suspendus après le décès tragique de Fayçal Ouorou à Parakou

Dans un communiqué officiel diffusé ce vendredi 22 novembre 2024, la Police républicaine a implicitement reconnu les erreurs commises par ses agents. Elle a précisé que Fayçal Ouorou a perdu la vie lors d’une « interpellation qui n’a pas été conduite dans les règles de l’art » par l’équipe chargée de cette mission.

Selon les premiers éléments recueillis, l’incident remonte à la nuit du lundi 18 au mardi 19 novembre 2024. Fayçal Samba Gani Ouorou aurait été interpellé par une patrouille du commissariat du 2e arrondissement de Parakou. Les agents auraient tenté de fouiller son téléphone, ce à quoi la victime se serait opposée. Cette résistance aurait conduit à une intervention brutale des policiers, qui l’ont embarqué. Malheureusement, son corps sans vie a été retrouvé peu de temps après.

Une vague d’indignation

Le décès de Fayçal Ouorou a déclenché une vague d’indignation sur les réseaux sociaux, amplifiée par le hashtag #JusticePourFayçal . Amis, proches et anonymes demandent que justice soit faite. Face à cette mobilisation, la Police républicaine a déclaré être « profondément touchée » par les réactions suscitées et a exprimé « ses plus sincères condoléances à la famille éplorée ».

Deux enquêtes ouvertes

Pour élucider les circonstances du décès et établir les responsabilités, deux enquêtes distinctes sont en cours. Une enquête administrative, menée par l’Inspecteur technique de la Police républicaine. Elle a conduit à la mise en arrêt de rigueur de l’équipe de patrouille incriminée, selon les informations de Bip Radio. Une seconde enquête judiciaire, ouverte par le Procureur de la République près le tribunal de première instance de Parakou.

Fayçal Ouorou, un nouveau Martin Hounga ?

Il y a un peu plus d’un an, la Police républicaine avait déjà été mise en cause dans une affaire similaire. Le jeune Fayçal Ouorou a trouvé la mort dans des circonstances tragiques qui rappellent celles de Martin Hounga. À l’époque, l’opération impliquait des agents du commissariat de Hêvié, dans la commune d’Abomey-Calavi.

Comme dans l’affaire actuelle, des enquêtes avaient été annoncées pour faire la lumière sur la mort de Martin Hounga. Cependant, à ce jour, aucune information officielle n’a été communiquée sur les conclusions de ces enquêtes.