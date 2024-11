Le Ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat a annoncé la première édition du Festival International du Djembé, qui se tiendra du 4 au 8 décembre 2024 en Guinée, sous le thème « Préservation et Innovation ». Ce festival vise à valoriser les percussions guinéennes, encourager les jeunes talents et favoriser la création artistique.

Percussions et modernité : la Guinée dévoile le Festival International du Djembé

Lors de la conférence de lancement, le ministre Moussa Moïse Sylla a rappelé que le djembé, instrument emblématique de la culture africaine, incarne les liens entre tradition et modernité. Il a souligné l’importance de préserver le patrimoine culturel face à sa disparition progressive et de positionner la Guinée comme une référence mondiale dans l’univers des percussions.

« Le djembé est un instrument symbolique. Notre objectif est de l’utiliser comme levier pour valoriser et élever tout notre répertoire de percussions, qui inclut une grande variété d’instruments. C’est dans cette optique qu’est né le changement de dénomination : passer de « Biennale internationale de percussions » à « Festival international du Djembé » ajoute une dimension plus africaine et spécifiquement guinéenne. Ce choix reflète une véritable appropriation de notre culture », a expliqué le ministre.

Le co-organisateur Marc Ambroziani a mis en avant la fusion des percussions traditionnelles avec des musiques modernes, intégrant des artistes internationaux. En plus des concerts, des rencontres professionnelles, des expositions et des excursions sont prévues pour enrichir l’expérience culturelle.

Le festival entend également célébrer le riche héritage musical guinéen porté autrefois par des ensembles légendaires tels que les Ballets africains et Kotéba, tout en jetant un pont vers l’avenir.

Fodé TOURE (Correspondant AFRIQUE SUR 7 à Conakry)