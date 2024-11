Au Bénin, le gouvernement prend des mesures de renforcement de la sécurité des populations pendant la période des fêtes de fin d’année 2024. L’armée et la police républicaine sont mobilisées pour répondre à ce défi sécuritaire.

Bénin : Le gouvernement renforce la sécurité pour les fêtes de fin d’année 2024

La période des fêtes de fin d’année est traditionnellement marquée par une intensification des activités sociales, culturelles et économiques. Cependant, elle constitue également une période à risque, souvent exploitée par des individus mal intentionnés pour commettre des actes de banditisme et de délinquance. Conscient de cette réalité, le gouvernement béninois met en place chaque année un dispositif spécial pour protéger les populations et garantir leur quiétude.

Pour prévenir les perturbations et garantir un climat général de paix, des opérations de sécurisation d’envergure seront déployées sur l’ensemble du territoire national. Ces opérations qui seront menées par la police et les éléments des Forces armées, visent à renforcer la sécurité des personnes et des biens à travers plusieurs mesures concrètes.

Un dispositif sécuritaire renforcé sur tout le territoire béninois

Les forces de sécurité intensifieront leur présence dans les arrondissements, villages et quartiers des villes. Les points stratégiques, comme les marchés, les grands axes routiers et autres, feront l’objet d’une surveillance permanente. Pour empêcher tout mouvement suspect ou infiltration d’individus malveillants, la surveillance des frontières et des corridors sera renforcée.

Dans le cadre de ce dispositif, le gouvernement assure que les unités territoriales de la Police républicaine et des éléments des Forces armées bénéficieront de véhicules adaptés pour faciliter leurs interventions rapides et couvrir de vastes zones.

Les ministres en charge de la Sécurité publique et de la Défense nationale ont reçu des instructions claires pour coordonner et superviser la mise en œuvre efficace de ces mesures. Une attention particulière sera accordée à la rapidité d’intervention et à la capacité de répondre aux besoins des populations.

Les populations appelées à la collaboration

Pour la réussite de leur mission de sécurisation, les forces de l’ordre appellent constamment les populations à collaborer avec elles en signalant tout comportement suspect ou situation anormale. Ce partenariat entre les populations et les forces de sécurité sera essentiel pour garantir le succès du dispositif mis en place pour les fêtes de fin d’année.