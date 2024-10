Au Burkina Faso, le Conseil supérieur de la communication (CSC) a annoncé lundi la suspension des programmes de la Voix de l’Amérique (VOA) pour une durée de trois mois. Cette décision fait suite à la diffusion d’une émission jugée « de nature à saper le moral des Forces armées burkinabè et maliennes ».



La VOA paye cher ses propos sur le terrorisme



Dans l’émission « Washington Forum » du 19 septembre 2024, retransmise par la radio Ouaga FM, un intervenant aurait qualifié l‘attaque terroriste de Bamako de « courageuse » et aurait minimisé les efforts des forces armées dans la lutte contre le terrorisme, notamment en se référant à l’attaque de Barsalgho.



Le CSC a également reproché à la VOA d’avoir avancé des chiffres non vérifiés concernant le bilan de cette attaque, sans apporter de sources crédibles. Face à ces « graves manquements », le régulateur a décidé de suspendre les programmes de la VOA et a appelé la radio Ouaga FM à plus de vigilance dans le choix de ses contenus.

Par ailleurs, cette décision s’inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre les autorités burkinabè et certains médias internationaux, accusés de diffuser des informations « tendancieuses ».