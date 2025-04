Le Fonds Monétaire International (FMI) a récemment exprimé sa satisfaction quant aux solides résultats économiques enregistrés par le Bénin. Cette reconnaissance fait suite à une mission menée à Cotonou du 1er au 11 avril par Frédéric Lambert, représentant du FMI. L’institution financière internationale a également marqué son accord avec le gouvernement béninois sur la poursuite des réformes engagées.

Économie béninoise : croissance et maîtrise budgétaire

Les services du FMI ont souligné la robustesse de l’économie béninoise. En 2024, la croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) a atteint un taux de 7,5 %, dépassant ainsi les prévisions initiales. Cette performance remarquable s’explique principalement par le dynamisme des exportations de biens transformés localement et par l’essor rapide du secteur des technologies de l’information.

Un autre point positif notable est l’atteinte anticipée de l’objectif de déficit budgétaire fixé par l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Le Bénin a réussi à ramener son déficit budgétaire à 3 % du PIB un an plus tôt que prévu. Pour l’année 2025, les autorités béninoises visent un déficit de 2,9 %, conformément à la loi de finances en vigueur. Cette amélioration budgétaire résulte d’une gestion rigoureuse des dépenses publiques et d’une mobilisation accrue des recettes fiscales.

Le FMI a également salué les progrès réalisés par le Bénin en matière de gouvernance et de transparence. Ces avancées se manifestent notamment par un meilleur suivi des entreprises publiques et par la publication prochaine de leurs états financiers. Des efforts considérables sont déployés pour stimuler l’investissement et faciliter les exportations. La mise en place d’un guichet unique électronique et l’extension du registre foncier numérique à toute la ville de Cotonou illustrent cette volonté.

Sur le plan social, le gouvernement béninois prévoit d’augmenter les dépenses allouées à l’éducation, à la santé et à la protection sociale. L’activation du Registre Social Unique (RSU) et l’élaboration d’une cartographie complète des dispositifs sociaux sont des initiatives importantes. Elles visent à optimiser l’efficacité des programmes d’aide destinés aux populations les plus vulnérables.

Engagement pour la durabilité et prochaines étapes

Le FMI a tenu à reconnaître les réformes importantes entreprises par le Bénin dans le domaine de l’adaptation climatique. Le pays a pris des mesures audacieuses, telles que la suppression des subventions aux carburants. De plus, une réglementation a été adoptée pour encourager la production d’énergie renouvelable. Une nouvelle loi sur la construction, qui intègre les enjeux climatiques, a également été votée.

Les autorités du pays préparent actuellement des réformes tarifaires dans les secteurs de l’eau et de l’électricité. Elles travaillent également sur une taxonomie verte. Cet outil vise à stimuler l’investissement privé dans la finance durable. L’examen final du dossier par le conseil d’administration du FMI est prévu pour juin 2025. Cette étape cruciale pourrait ouvrir la voie à de nouveaux soutiens financiers pour le Bénin.

Selon les services du FMI, « la croissance du produit intérieur brut a atteint 7,5 % en 2024, surpassant les prévisions initiales ». Ils ont également noté que le Bénin a « atteint un an plus tôt que prévu l’objectif de déficit budgétaire fixé par l’UEMOA à 3 % du PIB ». Ces déclarations soulignent la reconnaissance par le FMI des efforts et des résultats obtenus par le Bénin.