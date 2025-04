La campagne agricole 2024-2025 du Bénin a connu une hausse significative dans les différents domaines de semence. Une information rendue publique par le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Gaston Dossouhoui, lors de la cérémonie de lancement de la campagne agricole 2025-2026 au centre de Dassa Zoumè.

Bénin, une production agricole pour la hausse de l’économie

L’agriculture au Bénin atteint son record à petits coups en donnant des résultats satisfaisants et permettant également aux acteurs du secteur d’avoir un revenu résilient. En effet, la campagne agricole 2024-2025 qui vient d’être achevée a enregistré une production fulgurante par rapport à l’année précédente. Ainsi, à en croire Gaston Dossouhoui, ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, les différentes branches de la culture ont connu une croissance. Dans le détail, la production des céréales a enregistré une croissance de moisson d’un taux de 14,33 % pour le maïs et de 5,52 % pour le riz.

Toujours dans le domaine des céréales, le soja a augmenté avec un taux productif de 16,33 % pour une moisson de 606 016 tonnes. Cependant, la culture maraîchère a davantage crû que les céréales. Ainsi, le piment et l’oignon ont donné un taux de 20,52 % et 24,36 %, respectivement. En revanche, la production de manioc, de tomate et de gombo a drastiquement baissé en comparaison avec la production de l’année passée.

Ces derniers ont respectivement enregistré une moyenne de 12,81 %, de 23,00 % et de 44,28 %. Cette croissance dans le secteur agricole émane des subventions du gouvernement pour le développement du secteur. Ce dernier a facilité la tâche aux acteurs du domaine en mettant à leur disposition des semences de qualité, des engrais, des financements, de la mécanisation, des aménagements et des conseils agricoles.

En outre, le prolongement de cette production agricole sur une longue période contribuera à la croissance de l’économie et mettra également le Bénin à l’abri de la famine.