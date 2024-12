Au Bénin, le ministère de la Justice a émis un mandat d’arrêt international à l’encontre de l’homme d’affaires sénégalais Yérim Sow et de son collaborateur Yigo Faly Thiam. Les deux hommes sont activement recherchés par les autorités béninoises pour escroquerie, surévaluation frauduleuse d’apports en nature et non-établissement d’états financiers.

Mandat d’arrêt international contre l’homme d’affaires sénégalais Yérim Sow pour escroquerie au Bénin

Condamnés par contumace à cinq ans de prison, dont deux ans ferme, par le tribunal de première instance de Cotonou en décembre 2021, l’homme d’affaires sénégalais Yérim Sow et son collaborateur Yigo Faly Thiam sont désormais classés parmi les personnes les plus recherchées du pays. Leurs noms figurent dans la liste des personnes recherchées publiée par le ministère béninois de la justice en troisième et deuxième position respectivement.

À l’origine de cette affaire, un projet hôtelier ambitieux. En 2012, le groupe Teyliom, dirigé par Yérim Sow, avait obtenu un bail emphytéotique de 99 ans sur un terrain de deux hectares à Cotonou pour y construire un hôtel de luxe. Selon les informations, les travaux auraient pris du retard, les redevances n’auraient pas été payées et le bail serait cédé sans autorisation.

Ces manquements répétés ont conduit l’État béninois à résilier le bail, à expulser le groupe Teyliom et à démolir l’hôtel, qui était presque achevé.

En parallèle des poursuites judiciaires au Bénin, l’homme d’affaires sénégalais Yérim Sow a engagé des procédures d’arbitrage international pour contester la décision des autorités béninoises. Malgré ces démarches, le mandat d’arrêt international témoigne de la détermination de la justice béninoise à faire appliquer la loi.

Bénin : le milliardaire sénégalais Yérim Sow visé par un mandat d'arrêt international 4