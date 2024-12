Le réseau social TikTok pourrait disparaître des États-Unis dès janvier 2025. Une législation impose à ByteDance, propriétaire chinois de l’application, de la céder à une entreprise américaine sous peine d’interdiction. La situation est complexe et suscite un débat juridique et politique à l’échelle internationale.

ByteDance contraint de céder TikTok avant janvier 2025

La décision d’interdire TikTok aux États-Unis découle d’une loi signée en avril 2024 par le président Joe Biden. Cette législation impose à ByteDance de vendre ce réseau social à une entreprise américaine avant le 19 janvier 2025. Si cette vente n’est pas réalisée, l’application sera retirée des magasins d’applications comme ceux d’Apple et de Google. À partir de cette date, cette dernière deviendra inaccessible aux nouveaux utilisateurs et ne recevra plus de mises à jour pour les anciens.

Les autorités américaines justifient cette mesure par des préoccupations liées à la sécurité nationale. « TikTok représente une menace pour la souveraineté américaine », ont affirmé les soutiens de cette législation. L’application est soupçonnée de partager des données sensibles avec le gouvernement chinois, ce que ByteDance a toujours nié.

Face à cette décision, TikTok a saisi la Cour suprême des États-Unis, arguant que cette interdiction viole le premier amendement, qui garantit la liberté d’expression. Toutefois, les tribunaux ont majoritairement soutenu la législation, notamment les chances de cette entreprise d’obtenir gain de cause.

L’incertitude plane sur l’avenir de TikTok en Europe

Outre les États-Unis, TikTok pourrait également subir des pressions similaires en Europe. La Commission européenne a récemment lancé une enquête sur l’influence de cette application dans les élections roumaines. Une interdiction sur le marché américain, représentant environ 30 % de ses revenus publicitaires, pourrait fragiliser sa viabilité ailleurs.

Si cette application venait à disparaître des États-Unis, les utilisateurs influents et les créateurs américains se tournaient probablement vers des concurrents tels qu’Instagram ou YouTube. Ce scénario entraînerait une redistribution des parts de marché dans le secteur des réseaux sociaux, mettant en péril la domination actuelle de TikTok.

Alors que la date du 19 janvier 2025 approche, l’avenir de l’application reste plus incertain que jamais, tant sur le plan juridique que politique.