Comme l’a déjà rapporté, le talentueux rappeur ivoirien Himra, était en conférence de presse lundi dernier. Une sortie médiatique précédant son grand concert prévu le 26 décembre au parc des expositions. Entre autres sujets, Himra a pris la parole pour dissiper les malentendus autour de son célèbre signe « 1X » et répondre aux accusations associant sa musique à la violence.

Conférence de presse : Himra clarifie les malentendus sur son signe emblématique « 1X »

Abordé par un journaliste sur la signification de son mythique signe, parfois perçu comme représentant deux machettes croisées, Himra s’est expliqué avec fermeté : « Mon signe « 1X » est simplement un branding. Un jour, en me regardant dans le miroir, je cherchais un signe distinctif pour ma fanbase. L’idée est simple : quand tu vois ce signe, où que ce soit, tu sais que c’est moi, même sans ma photo. En aucun cas, je n’ai lié ma musique à la violence. Je fais du rap, et peut-être que l’intensité que je mets dans mes sons peut donner cette impression, mais cette rage est avant tout artistique et constructive. »

Et pour appuyer ses propos, Himra a cité des exemples inspirants : « Je ne suis pas le premier artiste à intégrer cette intensité dans mon ADN musical. Feu DJ Arafat portait cette même rage, et même la légende Alpha Blondy l’a exprimée à sa manière. C’est une énergie positive que je partage avec mes fans, pour les motiver à se surpasser dans leurs propres domaines. »

Voilà donc qui est clair.