Nouvel épisode dans l’affaire opposant Déborah Gnagne, Directrice générale de Dayo Group, à la société ASK Gras Savoye. Après sa libération en octobre dernier, elle est de nouveau convoquée ce lundi 2 décembre 2024 devant le Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).

Bénin : Déborah Gnagne, patronne de Dayo Group, attendue à la Criet ce lundi

Le litige entre Dayo Group, société de courtage en assurance, et ASK Gras Savoye, plaignante, reste en suspens. L’affaire sera réexaminée ce lundi, dans un contexte où Déborah Gnagne continue rejeter les accusations portées contre elle.

Elle est notamment soupçonnée d’avoir « recruté des employés et utilisé les biens d’ASK Gras Savoye pour ses propres opérations ». Une première plainte avait été déposée devant le tribunal de commerce de Cotonou, juridiction spécialisée dans les contentieux commerciaux. Toutefois, ASK Gras Savoye a récemment porté une nouvelle plainte auprès de la Brigade économique et financière (BEF), ce qui avait conduit à l’arrestation de Mme Gnagne.

A toutes les étape de la procédure, la patronne de Dayo Group a défendu sa position. Elle affirme que les recrutements ont été effectués dans le respect des normes en vigueur, précisant que certains employés avaient atteint la fin de leur contrat à durée déterminée (CDD) avec ASK Gras Savoye, tandis que d’autres avaient volontairement démissionné.